Marcos Rodriguez Pantoja tại nhà riêng của ông. Ảnh: Elpais

Marcos Rodriguez Pantoja sinh năm 1946 tại tỉnh Cordoba, miền nam Tây Ban Nha. Sau khi mẹ qua đời, bố tái hôn, Pantoja sống khổ sở với mẹ kế. Khi 7 tuổi, ông bị cha bán cho một ông lão chăn dê và được đưa đến ở vùng núi Sierra Morena, miền nam Tây Ban Nha.

Ông lão chăn dê chăm sóc Pantpja mỗi ngày, dùng da động vật để giữ ấm, đồng thời dạy cách vắt sữa dê và săn thỏ bằng một cây gậy.

Pantoja dần học cách sinh tồn trong môi trường núi rừng. Dưới sự hướng dẫn của ông lão, Pantoja đã học được "luật rừng xanh".

Ông học cách nhận biết tiếng kêu của các loài động vật và tin rằng mình có thể giao tiếp với cáo, sói và thậm chí cả rắn.

12 năm sống giữa núi rừng

Sau khi ông lão chăn dê đột nhiên bỏ đi, Pantoja phải tự tìm cách sinh tồn.

Trong thời gian này, Pantoja bắt đầu gắn bó với một bầy sói. Pantoja kể đã mang thức ăn cho những con sói con và hú lên khi cảm nhận được nguy hiểm. Pantoja dần được sự tin tưởng của bầy sói.

“Tôi khóc và chúng lao về phía tôi bảo vệ, rồi chúng dẫn tôi đến hang của chúng” Pantoja từng chia sẻ.

Pantoja sống cùng bầy sói, chưa bao giờ thiếu ăn nhưng không biết tiền là gì.

Sống giữa núi rừng, Pantoja tránh tiếp xúc với con người và thường trốn đi khi nghe thấy tiếng người.

Cuộc sống ấy kéo dài cho đến năm Pantoja 19 tuổi.

Marcos Rodriguez Pantoja sống 12 năm cùng bầy sói. Ảnh: Paislobo Prensa/Youtube

Trở lại với xã hội

Năm 1965, lực lượng Vệ binh Dân sự Tây Ban Nha tìm thấy Pantoja giữa những khe núi. Chàng trai 19 tuổi lúc này mất khả năng nói chuyện, chỉ giao tiếp bằng tiếng gầm gừ. Khi trở lại xã hội loài người, Pantoja phải học lại cách đi thẳng, ngồi ghế, ăn uống và nói chuyện.

Ban đầu, Pantoja sống với một linh mục ở thành phố Jaen, rồi sống cùng các nữ tu tại Madrid. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông chuyển đến Mallorca và làm việc trong các khách sạn, nhà hàng.

Tại Mallorca, Pantoja tình cờ gặp nhà nhân chủng học Gabriel Janer Manila - người đầu tiên tin vào những gì Pantoja kể về quãng thời gian sống trong rừng.

Manila cho rằng Pantoja gặp nhiều khó khăn trong đời sống xã hội, đặc biệt là về ngôn ngữ. Ông không biết tên của nhiều đồ vật, có dáng đi khác thường và thể hiện sự ngây thơ khi tiếp xúc với xã hội.

Những năm cuối đời

Câu chuyện về cuộc đời Pantoja sau đó tiếp tục thu hút sự quan tâm và được chuyển thể thành phim.

Trong những năm cuối đời, Pantoja mong muốn bảo vệ thiên nhiên, giúp mọi người hiểu hơn về thế giới tự nhiên.

Năm 2001, ông chuyển đến sống tại Rante. Theo chính quyền địa phương, Pantoja sống tại đây cho đến khi qua đời ở tuổi 80 hôm 15/8.

Ông sống cùng một cựu cảnh sát đã nghỉ hưu. Sau đó, một người dân địa phương tặng ông một căn nhà và những người hàng xóm thường xuyên hỗ trợ ông, đặc biệt trong 2 năm cuối đời khi sức khỏe của ông suy yếu.

Arturo Arcones, một người quen kể rằng, Pantoja luôn nói quãng đời hạnh phúc nhất của ông là khi sống cùng bầy sói. Ông không cảm thấy thực sự thoải mái khi sống cùng con người, theo CNN.

"Ông ấy là một người được tạo nên từ đất, gió, không khí, mưa, hang động và những cuộc đi săn”, Arturo Arcones chia sẻ.