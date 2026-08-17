Tian kết nối cha mẹ già với con cái đi làm ăn xa, mang đến cho họ sự an ủi và bầu bạn. Ảnh: QQ

Tian Rui (39 tuổi) quê ở thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, từng làm nghề giao hàng tại các vùng quê. Hiện anh điều hành một cửa hàng tiện lợi nhỏ.

Nhiều năm đi giao hàng giúp Tian quen thuộc với những con đường quanh co, vùng núi hẻo lánh và các ngôi làng nằm cách xa khu dân cư. Trong quá trình làm việc, anh cũng nhận thấy nhiều người cao tuổi phải sống một mình vì con cái rời quê đến thành phố hoặc ra nước ngoài làm việc.

Năm ngoái, Tian bắt đầu thực hiện một dịch vụ độc đáo. Anh thay mặt những người con đang ở xa để đến thăm bố mẹ già của họ ở quê nhà. Anh tự gọi mình là một “người trung gian” kết nối các thế hệ, theo SCMP.

Những người con có thể nhờ Tian mua thuốc, đồ ăn hoặc bánh sinh nhật rồi mang đến tận nhà cha mẹ. Anh cho biết khách hàng ở xa nhất của anh hiện sống tại Bolivia, cách Trung Quốc hơn 17.000km.

Tian đã thực hiện hơn 200 chuyến đi đến vùng núi chỉ trong 1 năm, giúp kết nối cha mẹ già và con cái đang làm việc ở xa. Ảnh: Douyin

Theo Tian, người cao tuổi không phải lúc nào cũng cần những món quà vật chất. Nhiều người mong muốn được trò chuyện và biết rằng con cái vẫn nhớ đến mình.

“Điều họ thực sự muốn là biết con cái đang nghĩ đến mình và có người để trò chuyện”, Tian chia sẻ.

Anh từng đến thăm một cụ bà ngoài 80 tuổi 5 lần. Mỗi khi Tian chuẩn bị rời đi, bà đều hỏi: “Khi nào cháu lại đến?”

Trong một chuyến đi khác, Tian đến thăm một cụ bà gần 100 tuổi theo lời nhờ của các cháu. Dù tuổi cao, bà vẫn minh mẫn và nhớ ngày sinh nhật của 16 người chắt.

Cụ bà nhất định nấu một bữa ăn cho Tian, coi anh như một người bạn lâu năm và mong anh quay lại.

Tian tìm khách hàng chủ yếu thông qua người quen giới thiệu tại các ngôi làng và mạng xã hội. Trước mỗi chuyến đi, anh xác nhận địa chỉ của người cần thăm, hỏi xem họ cần gì rồi lên kế hoạch di chuyển.

Với những chuyến đi ngắn, Tian không thu phí. Với những chuyến đi xa, anh chỉ đề nghị được trả chi phí xăng xe.

Mỗi lần đến thăm, Tian đều ghi hình. Sau đó, anh chỉnh sửa video và gửi cho người thân của những người cao tuổi đang sống ở xa.

Tháng 12 năm ngoái, Tian đến thăm một cụ ông ngoài 70 tuổi theo lời nhờ của người con đang ở xa. Chỉ 4 tháng sau chuyến thăm, cụ qua đời. Đoạn video Tian ghi lại khi đó trở thành những hình ảnh cuối cùng về cụ mà gia đình còn lưu giữ.

Trong 1 năm, Tian đã thực hiện hơn 200 chuyến đi thăm người già, mang lại niềm vui cho gia đình họ. Câu chuyện của Tian lan truyền trên mạng xã hội thu hút nhiều sự chú ý.