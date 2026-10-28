BA LAN - Hai cần thủ đã câu được con cá trê dài 2,92m và vật lộn khoảng 30 phút mới đưa được cá lên bờ.

Hai cần thủ câu được cá trê dài gần 3m. Ảnh: Euro news

Schafer (34 tuổi) đến từ bang North Rhine-Westphalia (Đức), tham gia giải câu cá săn mồi ngày 10-11/10 cùng người bạn Cremers đến từ Hà Lan. Sự kiện quy tụ khoảng 150 cần thủ từ khắp châu Âu.

Hai người sử dụng cần câu chuyên dụng cho cá da trơn cỡ lớn và mồi giả bằng nhựa mềm. Schafer cho biết anh chỉ nhận ra kích thước khổng lồ của con cá trê khi nó lần đầu trồi lên mặt nước, theo Euro news.

Cuộc giằng co kéo dài hơn 30 phút. Trong khi Cremers điều khiển thuyền trước sức gió, Schafer tập trung giữ cần và kéo con cá. Khi đưa được cá vào bờ, ban giám khảo đo được chiều dài 2,92m.

Theo quy định giải đấu, con cá được thả trở lại hồ. Schafer cho biết cá được vận chuyển bằng tấm bạt nhằm bảo vệ lớp chất nhầy trên da, hạn chế tổn thương.

Dù bắt được cá lớn, Schafer và Cremers chỉ xếp thứ hai chung cuộc với 28.930 điểm. Thứ hạng được quyết định dựa trên tổng điểm của các đội, không chỉ kích thước một con cá.

Một số người tham gia cho rằng đây có thể là con cá được 2 cần thủ Ba Lan Krzysztof Pyra và Adrian Gontarz bắt vào tháng 10/2025.

Theo Cơ quan Bảo tồn Thiên nhiên Đức, cá trê châu Âu là loài cá nước ngọt bản địa lớn, có thể dài tới 3m và nặng 150kg. Chúng chủ yếu ăn cá, đôi khi săn cả chim nước nhỏ và động vật có vú.

Loài cá này ưa nước ấm và có thể hưởng lợi từ nhiệt độ nước gia tăng. Tại Rybnik, hồ chứa được sử dụng làm mát cho một nhà máy nhiệt điện than. Sau đó, nước nóng chảy trở lại hồ, tạo điều kiện thuận lợi cho cá phát triển.

Schafer cho biết anh vẫn nuôi hy vọng câu được cá dài 3m. Sau thành tích lần này, anh cho rằng mình chỉ còn thiếu khoảng 1 gang tay để đạt mục tiêu.