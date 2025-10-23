Trưa 20/10, khi gia đình đang tập trung làm lễ tang cho bố vợ tại nhà riêng ở xã Vinh Lộc (xã Vinh Hiền cũ), TP Huế , anh Trần Hữu Cửu (50 tuổi) bắt gặp hai vị khách nước ngoài đi xe đạp dừng trước cổng.

Qua thăm hỏi, anh Cửu biết họ là người Thụy Sĩ, đang di chuyển về một khu nghỉ dưỡng 5 sao ở Phú Lộc. Tuy nhiên, sau khi đạp xe suốt quãng đường dài gần 50km từ trung tâm TP Huế tới đây, cặp đôi đã thấm mệt và muốn tìm một quán ăn địa phương để nghỉ ngơi, lấy lại sức.

Vì xung quanh không có hàng quán, lại hiểu được tình cảnh của hai vị khách nên anh Cửu không ngần ngại mời họ vào nhà uống nước, dùng tạm bữa cho đỡ đói.

Ban đầu, anh định pha vội hai gói mì tôm để họ lót dạ. Nhưng nghe vợ nói cơm chay từ lễ tang buổi trưa vẫn còn nhiều, anh liền hỏi khách: “Ông bà có ăn được chay không? Cơm toàn rau củ thôi”.

Nghe vậy, hai vị khách Tây tỏ ra rất ngạc nhiên, gương mặt rạng rỡ hơn hẳn: “Tuyệt vời. Chúng tôi ăn chay”.

Hai vị khách Thụy Sĩ được gia chủ ở Huế mời dùng bữa cơm chay trong đám tang. Ảnh: Trần Hữu Cửu

Vậy là bữa cơm chay nhanh chóng được dọn lên với vài món giản dị như canh nấm, rau dưa, đồ xào, đậu phụ… Gia chủ cũng chuẩn bị thêm nước lọc đóng chai để khách dùng cho đỡ khát.

Ban đầu, vợ chồng anh Cửu nghĩ hai vị khách sẽ chỉ ăn lấy lệ - phần vì khẩu vị lạ, phần vì ngại. Nhưng chỉ một lát sau, họ đã thưởng thức hết sạch hai đĩa cơm một cách ngon lành.

Thậm chí, khi người chồng ngẩng lên, cười nói “Can I?”, anh Cửu lập tức hiểu rằng họ muốn ăn thêm nên nhanh chóng vào nhà đơm thêm 2 phần cơm nữa. Người vợ dừng bữa trước, còn người chồng tiếp tục ăn và khen “món nào cũng ngon miệng”.

Khi biết mình đang dùng bữa trong một đám tang, đôi vợ chồng người Thụy Sĩ cũng cẩn thận cúi đầu chia buồn, thể hiện sự thành kính.

Để 2 vị khách không cảm thấy ngại và hiểu hơn về văn hóa địa phương, anh Cửu cũng nhẹ nhàng giải thích rằng, ở Huế, khi người lớn tuổi mất, con cháu xem đó là sự ra đi nhẹ nhàng, không quá bi lụy. Cả gia đình sẽ tập trung cầu nguyện để người đã khuất an lòng về thế giới bên kia.

Anh Cửu lấy thêm cơm chay mời 2 vị khách Tây. Ảnh: Trần Hữu Cửu

Qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi, anh Cửu biết được, đây là lần đầu họ đến Việt Nam.

“Bạn bè giới thiệu với chúng tôi rằng, ở Việt Nam có nhiều cảnh đẹp và ẩm thực đặc sắc. Lúc đó, chúng tôi nghĩ chỉ là quảng cáo, nhưng khi đến đây rồi mới thấy, Việt Nam thật sự tuyệt vời", người chồng nói với anh Cửu.

Gia chủ cho biết, hai vị khách dùng bữa trong khoảng 45 phút. Sau khi ăn xong, đôi vợ chồng gửi lời cảm ơn, chúc gia đình bình an trong những ngày tang lễ rồi tiếp tục hành trình đạp xe về khu nghỉ dưỡng.

Anh Cửu thường dẫn khách nước ngoài đi tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Huế, Đà Nẵng... Ảnh: Trần Hữu Cửu

Chia sẻ với PV VietNamNet, anh Cửu tiết lộ đã có 11 năm gắn bó với công việc hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Dù từng gặp gỡ và đón tiếp nhiều du khách nước ngoài đến từ các quốc gia khác nhau, nhưng đây là kỷ niệm khó quên với anh.

Anh Cửu cho hay, ở Huế, trong đám tang, người ta thường dọn cơm chay để giữ lòng thanh tịnh. Mâm cơm chay được chuẩn bị giản dị với vài món quen thuộc như rau dưa, đậu phụ, nấm và các món xào thanh đạm.

“Đám tang ở Huế thường kéo dài 5-7 ngày. Trong thời gian đó, tùy phong tục từng nơi và văn hóa từng nhà mà nhiều gia đình tổ chức ăn chay, tránh sát sinh để giữ tâm thanh tịnh. Họ cũng thường phát quà cho người có hoàn cảnh khó khăn, làm lễ phóng sanh để hùn phước, góp phần cầu nguyện cho người đã khuất dễ siêu thoát…”, anh chia sẻ.

Vị hướng dẫn viên cũng cho biết, anh từng đón và dẫn khách đến từ nhiều quốc gia như Italy, Australia, Mỹ, Anh, Canada, Đan Mạch, Bỉ… đến Huế và Hội An tham quan. Đây là hai điểm đến được du khách phương Tây đặc biệt yêu thích bởi vẻ đẹp cổ kính, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng và bề dày văn hóa đặc trưng.

Tại Huế, ngoài những điểm đến quen thuộc như Đại nội, lăng tẩm, chùa chiền..., anh Cửu còn thường dẫn khách trải nghiệm các hoạt động đời thường, hòa mình vào cuộc sống dân dã của người bản địa như đạp xe qua làng quê, đi đầm phá, học nấu ăn hay thử làm nông dân.