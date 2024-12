Bản An Bai, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình nằm ở thượng nguồn sông Kiến Giang, cách Quốc lộ 9C khoảng 2km. Bản có 126 hộ, 450 nhân khẩu, đa số là đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều. Trước đây, cuộc sống của bà con dân bản đều rất khó khăn, hầu hết đều thuộc diện đói nghèo, trong đó có gia đình Hồ Song (SN 1990).

Năm 2017, anh Hồ Song được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng bản, anh luôn trăn trở tìm hướng tuyên truyền, vận động người dân tích cực trồng rừng vì anh nhận thấy tiềm năng đất đai và khí hậu thuận lợi, cùng với đó là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chăm chỉ phát triển kinh tế hộ gia đình để giảm nghèo theo định hướng của Nghị quyết Đảng bộ xã đề ra.

Tuy nhiên, để bà con nghe và tin tưởng thì bản thân người đứng đầu thôn bản như anh phải làm trước. Hiểu được điều đó, những năm qua, vợ chồng anh tích cực đầu tư trồng rừng trên diện tích đất của gia đình, đồng thời tích lũy, mua thêm đất nên đến nay gia đình đã có hơn 5ha đất lâm nghiệp để trồng rừng. Cứ khoảng 3 năm 1 lần, gia đình anh thu hoạch keo mang về nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Bên cạnh đó anh còn đầu tư phát triển chăn nuôi dê, nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật và trồng cỏ voi để chủ động nguồn thức ăn, hiện đàn dê của gia đình anh phát triển trên 50 con. Nhờ trồng rừng và chăn nuôi, vợ chồng anh cất được nhà, chăm lo tốt cho cuộc sống gia đình và nuôi con ăn học.

Anh Hồ Song (bìa trái) động viên người dân trong bản chăm lo phát triển kinh tế. Ảnh: P. Phương

Thấy cuộc sống gia đình anh Hồ Song khấm khá nhờ làm kinh tế hiệu quả, nhiều hộ gia đình trong bản đã đến học hỏi, anh cũng tận tình hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm.

Nhờ học theo anh, nhiều bà con đã chăm lo trồng rừng kinh tế, chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà nên đã có của ăn, của để. Điển hình như gia đình Hồ Khiêm cải tạo vườn tạp trồng tiêu, mua xe ô tô nhỏ để vận chuyển hàng hóa, vật liệu cho bà con trong bản, có thu nhập khá...

Không chỉ tiên phong trong phát triển kinh tế, anh còn tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao, cùng tập thể chi ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tập hợp nhân dân tham gia tốt các hoạt động và phong trào thi đua của bản, được hầu hết người dân trong bản tin yêu.

Để có được điều đó, hàng ngày anh không ngừng học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, người có uy tín trong bản về cách vận động, tuyên truyền, làm sao để nói cho dân hiểu, dân tin và làm theo.

Năm 2024, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, bản An Bai được đầu tư một con đường bê tông. Công việc lúc đầu gặp khó khăn do nhiều người không chịu thiệt, đòi “đền bù”, anh đã nhờ già làng Hoàng Chiến đứng ra cùng chi ủy, chính quyền bản mời bà con đến họp, rồi đi từng nhà vận động, sau nhiều lần tuyên truyền, bà con ai cũng hiểu và nhường đất, chặt cây để cho bản có con đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp phục vụ giao thương, đi lại.

Bằng sự tận tâm và nhiệt huyết với công việc, Hồ Song được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, càng ngày anh càng nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của bà con dân bản An Bai. Đây chính là nguồn cổ vũ, động viên to lớn anh phát huy sức trẻ, quyết tâm làm được nhiều việc tốt hơn nữa, giúp dân bản có cuộc sống ấm no, khởi sắc.

“Đồng chí Hồ Song là một cán bộ cơ sở trẻ, năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong công việc. Với vai trò là một trưởng bản, anh như một “đầu tàu” trong các phong trào, hoạt động của bản cũng như của xã. Không chỉ biết làm giàu cho gia đình, anh còn tận tình chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn bà con trong bản cùng vươn lên, góp phần đẩy lùi cái nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, Bí thư Đảng ủy xã Kim Thủy Đỗ Trung Quân nói.