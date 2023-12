Kim Thuỷ là xã biên giới có diện tích gần 500km2, chiếm khoảng 1/3 diện tích toàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Nơi đây chủ yếu là bà con dân tộc Bru - Vân Kiều sinh sống.

Cuối năm 2019, Công an tỉnh Quảng Bình đã bố trí 5 cán bộ, chiến sỹ về địa phương đảm nhiệm các chức danh Công an xã chính quy.

Xã Kim Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ đang từng ngày đổi thay. Ảnh: Q.Văn.

Xác định đây là địa bàn biên giới, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, lực lượng Công an xã Kim Thuỷ đặt mục tiêu cần làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, phải dựa vào nhân dân, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng cùng chung tay thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an xã Kim Thủy cũng đi đến từng bản, từng hộ dân để tuyên truyền, vận động và hướng dẫn bà con áp dụng các mô hình phát triển kinh tế, hạn chế du canh du cư để dần thoát cảnh nghèo, ổn định đời sống.

Lực lượng Công an xã Kim Thuỷ hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa. Ảnh: Q.Văn.

Là một tấm gương về phát triển kinh tế của bản Cồn Cùng, già làng Hồ A Lai đã cùng Công an xã tuyên truyền cho người dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của già làng Hồ A Lai, Công an xã Kim Thủy đã nhân rộng mô hình trồng lúa nước đến một số bản biên giới xa xôi.

“Từ ngày có lực lượng công an chính quy về, bản làng không còn mối lo về nạn trộm cắp, rượu chè, gây gổ đánh nhau, phá hoại tài sản… nên bà con yên tâm làm ăn phát triển kinh tế”, già làng Hồ A Lai nói.

Công an xã cũng tuyên truyền, vận động người dân tự giao nộp vũ khí, vật liệu nổ nên tạo sự đồng thuận lớn trong nhân dân. Qua 3 năm, người dân xã Kim Thủy đã giao nộp hàng chục loại vũ khí tự chế và vật liệu nổ, đây là một trong những yếu tố quan trọng để bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

Bên cạnh đó, do địa bàn rộng, thưa dân cư, nhiều người dân không biết chữ, lý lịch nhân thân khá mù mờ nên việc hoàn thành Đề án thu thập Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đúng tiến độ là một nhiệm vụ rất khó khăn.

Trung tá Dương Công Tư, Trưởng Công an xã Kim Thủy cho biết: "Chúng tôi đi về từng nhà giúp bà con tìm kiếm lại các giấy tờ tùy thân, thống nhất với công chức tư pháp xã rồi làm lại giấy tờ cho bà con. Đến nay, dữ liệu quốc gia của xã Kim Thủy đạt 99% đúng, đủ và sạch".

Công an xã Kim Thủy hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn. Ảnh: Q.Văn.

Sau gần 5 năm bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, lực lượng công an các xã trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình nói chung và Công an xã Kim Thủy nói riêng đã cơ bản làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhân dân đồng tình ủng hộ, hăng hái thi đua lao động sản xuất.

Được biết, hiện nay những đồi trọc ở vùng biên Kim Thủy đã được phủ xanh bởi các mô hình trồng rừng gỗ lớn. Những ruộng lúa nước 2 vụ mà trước đây người Bru - Vân Kiều chưa từng nghĩ tới đã dần thay thế những khoảnh lúa rẫy ít năng suất, những mô hình chăn nuôi tập trung các loại gia súc, gia cầm dần hình thành đang góp phần làm thay da đổi thịt bộ mặt nông thôn vùng bản làng nơi biên giới.

Gặp gỡ, tranh thủ ý kiến người có uy tín trong đồng bào dân tộc. Ảnh: Q.Văn.

Công an xã đến từng bản làng, giúp bà con tìm kiếm lại giấy tờ tuỳ thân. Ảnh: Q.Văn.

Vận động người dân tự giao nộp vũ khí tự chế. Ảnh: Q.Văn.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng tới thăm Công an xã Kim Thuỷ. Ảnh: Q.Văn.

Một góc xã Kim Thuỷ hôm nay. Ảnh: Q.Văn.

Hải Sâm