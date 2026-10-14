Dù đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) đã được dựng rào, phân làn riêng cho ô tô và xe máy, nhiều người đi xe máy vẫn vi phạm làn đường. Họ đưa ra đủ lý do khi bị CSGT kiểm tra, xử lý.

Đường Phạm Văn Đồng được Sở Xây dựng Hà Nội dựng rào, tách riêng làn ô tô và xe máy tại hai làn sát dải phân cách giữa từ ngày 4/7/2025. Tuy nhiên, đến nay, nhiều người đi xe máy vẫn bất chấp nguy hiểm, đi vào làn dành cho ô tô.

Không chỉ đi vào làn ô tô, một tài xế xe máy còn chở hàng cồng kềnh, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Nhiều thời điểm, người đi xe máy còn lấn át ô tô, khiến các tài xế phải chủ động giảm tốc độ để bảo đảm an toàn.

Để xử lý tình trạng trên, sáng 14/10, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã bố trí tổ công tác tuần tra, xử lý vi phạm trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua Công viên Hòa Bình.

Khi bị xử lý về hành vi đi xe máy vào làn ô tô, tài xế P.T.H. (SN 2004, trú tại Hà Nội) cho biết bản thân lâu không điều khiển phương tiện đi trên đường Phạm Văn Đồng nên chưa nắm bắt được việc phân làn.

"Tôi nhìn thấy biển báo, hàng rào ngăn cách nhưng lỡ đi vào rồi không thể rẽ ra", tài xế P.T.H. nói.

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế H. với lỗi điều khiển xe không đi đúng phần đường quy định. Với lỗi này, tài xế sẽ bị phạt 700.000 đồng.

Cũng vi phạm lỗi tương tự, ông T. phân trần rằng do muốn quay đầu về hướng Mai Dịch nên ông đã đi vào làn dành cho ô tô.

Chỉ trong 1 giờ đồng hồ, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 đã xử lý 10 trường hợp vi phạm.

Không ít trường hợp người điều khiển xe máy khi phát hiện lực lượng chức năng đã bất chấp nguy hiểm, quay đầu bỏ chạy ngược chiều. Các trường hợp này đều được lực lượng chức năng ghi hình để làm căn cứ gửi thông báo phạt nguội.

Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6, cho biết đường Phạm Văn Đồng đã được lực lượng chức năng phân làn, bố trí hệ thống biển báo và vạch sơn rõ ràng. Tuy nhiên, nhiều người đi xe máy vẫn có thói quen “tiện đâu đi đó” nên không chấp hành. Điều này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cho chính người điều khiển phương tiện và những người xung quanh.

"Thời gian tới, đơn vị bố trí thêm các tổ tuần tra lưu động để kịp thời ngăn chặn tình trạng trên. Đồng thời, đơn vị cũng tăng cường gửi thông báo phạt nguội để tăng tính răn đe", Đại úy Nguyễn Tuấn Anh cho biết.