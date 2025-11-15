Ghi nhận của PV VietNamNet sáng 14/11, ngành chức năng TPHCM đang tiến hành kẻ vạch phân làn, điều chỉnh tín hiệu giao thông trên tuyến Quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TPHCM).

Vạch phân làn đường và hướng di chuyển được kẻ mới tại nút giao lộ trên Quốc lộ 51, đoạn qua phường Tân Phước, TPHCM. Trong ảnh, làn bên trái sát dải phân cách sẽ được xóa bỏ hướng mũi tên rẽ trái, xe chỉ được đi thẳng. Ảnh: Quang Hưng

Tại đoạn qua phường Tân Phước (TP Phú Mỹ cũ), các công nhân đang thi công kẻ vạch phân làn mới, đồng thời xóa bỏ các vạch chỉ dẫn cũ tại các giao lộ. Đèn tín hiệu giao thông cũng tạm thời được tắt để phục vụ công tác lắp đặt, điều chỉnh mới.

Công nhân đang thi công kẻ vạch chỉ dẫn mới và xóa bỏ các vạch cũ trên đường. Ảnh: Quang Hưng

Công nhân tại hiện trường cho biết nhiều vị trí giao lộ đã được kẻ vạch. Việc tháo biển báo chỉ dẫn cũ, lắp đặt biển báo mới sẽ hoàn tất trong 2–3 ngày tới.

Hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao được thi công lắp đặt lại. Ảnh: Quang Hưng

Các công việc trên được thực hiện theo thông báo của Sở Xây dựng TPHCM về việc điều chỉnh tổ chức lại giao thông trên Quốc lộ 51 từ ngày 17/11.

Cụ thể, hai làn đường bên trái sát dải phân cách tim đường sẽ dành cho các loại ô tô; làn thứ ba dành cho ô tô con và xe khách dưới 30 chỗ; làn ngoài cùng bên phải dành cho xe hai, ba bánh và mô tô.

Biển báo chỉ dẫn phân làn cũ trên Quốc lộ 51 sẽ được thay mới. Ảnh: Quang Hưng

Ngoài phân làn, cơ quan chức năng sẽ lắp đặt dải phân cách cứng (dài khoảng 50m) ngăn giữa làn đường ô tô và xe mô tô tại các giao lộ; bố trí biển báo số R.411 “hướng đi trên mỗi làn đường phải theo”, theo hướng 2 làn bên trái sát dải phân cách tim đường cho ô tô đi thẳng, làn thứ 3 cho ô tô rẽ trái, quay đầu và rẽ phải.

Như vậy, sau khi điều chỉnh phân làn, ô tô con và xe khách dưới 30 chỗ sẽ chuyển từ làn sát dải phân cách tim đường sang làn thứ 3. Đồng thời, tất cả ô tô rẽ trái, quay đầu hoặc rẽ phải cũng sẽ di chuyển ở làn này.

Từ ngày 17/11, các phương tiện sẽ không được rẽ trái ở làn đường sát dải phân cách. Ảnh: Quang Hưng

Vị trí ngăn giữa làn đường ô tô và xe mô tô (vạch trắng trên ảnh) tại các giao lộ sẽ được lắp dải phân cách cứng dài khoảng 50m. Ảnh: Quang Hưng

Tương tự, Sở Xây dựng TPHCM cũng thông báo sẽ điều chỉnh lại tổ chức giao thông trên ba làn mỗi chiều đối với tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn từ nút giao Bình Thắng đến đường Phú Lợi và từ đường Điện Biên Phủ đến Võ Văn Kiệt, thuộc Bình Dương cũ).

Cụ thể, làn 1 (sát dải phân cách giữa) dành cho toàn bộ ô tô; làn 2 (giữa) cho ô tô con, xe khách dưới 25 chỗ, xe buýt và xe tải dưới 3,5 tấn; làn 3 (sát vỉa hè) dành riêng cho xe hai và ba bánh.

Cách điều chỉnh, bố trí như trên giúp tách biệt làn xe máy với xe container, ô tô tải nặng và được kỳ vọng sẽ giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông, góp phần nâng cao hiệu quả lưu thông trên hai tuyến.