Tôi đang tính lắp camera hành trình cho xe máy vì tôi thường xuyên chạy đường dài từ nhà đến chỗ làm trung bình mỗi ngày từ 40-50km. Chưa kể những lúc về quê cuối tuần khoảng 150km. Tuy nhiên, tôi vẫn phân vân không biết thiết bị này có thực sự cần thiết hay chỉ làm xe thêm vướng víu.

Điểm tôi quan tâm nhất là khi đi đường dài, nếu chẳng may xảy ra va chạm hoặc tình huống tranh chấp thì camera có thể lưu lại hình ảnh để làm bằng chứng. Ngoài ra, việc ghi hình hành trình cũng khá tiện nếu gặp những tình huống bất ngờ trên đường.

Nhiều người đi xe máy hiện nay quan tâm về việc lắp camera hành trình, nhất là khi thường xuyên di chuyển đường dài.

Tuy nhiên, tôi vẫn băn khoăn về một số vấn đề như camera có chống nước tốt không, góc quay có đủ rộng, pin dùng được bao lâu và có phải đấu điện trực tiếp vào xe hay không. Nếu lắp cả camera trước và sau thì chi phí cũng không phải nhỏ.

Mọi nhận được nhiều lời khuyên, chia sẻ từ mọi người. Nếu đã dùng rồi thì mọi người đang dùng loại nào, ưu tiên camera trước hay camera 2 mắt? Chi phí khoảng bao nhiêu và dùng thực tế có bất tiện không?

Độc giả Trần Xuân (Đông Anh, Hà Nội)

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