Tôi đang có ý định mua một chiếc xe máy điện để đi làm hằng ngày nhưng đang phân vân giữa hai loại: xe dùng pin/ắc quy để cắm sạc tại nhà và xe có thể tháo pin để đổi pin tại trạm.

Nhà tôi ở chung cư nên vấn đề sạc xe khiến tôi khá băn khoăn. Nếu mua xe cắm sạc trực tiếp thì có ưu điểm là có thể chủ động sạc qua đêm, không phải tìm trạm đổi pin. Tuy nhiên, tôi lo việc sạc lâu, đồng thời không biết ở chung cư việc bố trí chỗ sạc có thuận tiện hay không.

Trong khi đó, xe đổi pin có vẻ tiện hơn nếu cần di chuyển nhiều. Khi pin hết chỉ cần đến trạm đổi, không phải chờ sạc. Nhưng tôi lại băn khoăn về số lượng trạm, độ phủ của hệ thống đổi pin và chi phí sử dụng lâu dài.

Mua xe máy điện nên chọn hình thức cắm sạc trực tiếp hay đổi pin? Ảnh minh hoạ

Tôi chủ yếu đi làm trong nội thành, mỗi ngày khoảng 18-20 km, cuối tuần thỉnh thoảng mới đi xa. Vì vậy, tôi muốn hỏi những người đã sử dụng xe máy điện: nên chọn xe cắm sạc hay xe đổi pin sẽ thuận tiện và tiết kiệm hơn?

Nếu đã từng sử dụng cả hai loại, mọi người có thể chia sẻ giúp tôi ưu, nhược điểm thực tế, đặc biệt là chuyện sạc pin, đổi pin, chi phí và độ tiện dụng hằng ngày?

Tôi đang khá nghiêng về xe đổi pin vì nghĩ sẽ đỡ phải chờ sạc, nhưng vẫn muốn nghe thêm kinh nghiệm thực tế trước khi quyết định. Mong nhận được chia sẻ của mọi người.

Độc giả Phan Hoan (Thanh Trì, Hà Nội)

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