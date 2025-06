Kề từ 1/7, cả nước chính thức thực hiện vận hành chính quyền 2 cấp.

Riêng Công an TPHCM mới đã hoàn tất các bước sáp nhập Công an tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các tổ chức trực thuộc. Hiện Công an TPHCM mới đã kiện toàn bộ máy 2 cấp để chính thức đi vào hoạt động phục vụ người dân trên địa bàn.

Thiếu tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM. Ảnh: Công an TPHCM

Trước đó, ngày 29/6, Công an TPHCM đã tổ chức lễ công bố và triển khai quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TPHCM về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Cụ thể, sau sáp nhập tổ chức lại bộ máy, Công an TPHCM có 213 đầu mối với 35 phòng nghiệp vụ chức năng, 167 công an cấp xã, 1 đặc khu và 10 đồn Công an.

Thiếu tướng Mai Hoàng là Giám đốc Công an TPHCM.

Địa chỉ trụ sở chính của 167 công an cấp xã, 1 đặc khu và 10 đồn Công an trực thuộc:

