Ngày 30/6, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tổ chức lễ thông báo và công bố Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công an về tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thiếu tướng Phan Thanh Tám nhận hoa từ lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: CTV

Tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Khắc Thạnh - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Thiếu tướng Phan Thanh Tám, sinh năm 1967, quê quán ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Trước khi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thiếu tướng Phan Thanh Tám từng đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Tháng 6/2020, Thiếu tướng Phan Thanh Tám được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên.

Đầu tháng 6 vừa qua, ông Phan Thanh Tám được Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ này, Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo, công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Trần Quang Hiếu, Đại tá Lê Hữu Tuấn, Đại tá Trần Bình Hưng, Đại tá Y San Adrơng, Đại tá Võ Duy Tuấn và Đại tá Nguyễn Khỏe làm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.