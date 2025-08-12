Ảnh: Quang Kiên

Cách trung tâm khu du lịch Mộc Châu khoảng 25km, Suối Bon (hay còn gọi là bản Suối Bon, thuộc xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La) là điểm đến mới nổi, thu hút du khách nhờ cảnh quan xanh mát và không gian yên tĩnh.

Nơi đây được bao bọc bởi thung lũng rộng lớn, bốn bề là núi non, đồi sim tím và ruộng bậc thang.

Ảnh: Sang Doan Dang

Nằm ở độ cao 800–1.000m so với mực nước biển, Suối Bon có khí hậu mát mẻ quanh năm. Vào mùa hè, nhiệt độ chỉ khoảng 20–24°C, trở thành điểm “trốn nóng” và săn mây lý tưởng.

Suối Bon cách Hà Nội không quá xa, khoảng 170km, tương đương 3-4 giờ di chuyển bằng ô tô nên thuận tiện để du khách tới “đổi gió”, “chữa lành”.

Ảnh: Quang Kiên

Theo anh Quang Kiên – một người trẻ làm du lịch kiêm nhiếp ảnh gia tại Mộc Châu – thời điểm lý tưởng để khám phá Suối Bon là mùa hè, từ tháng 6 đến tháng 9.

Khi ấy, thời tiết khô ráo, có nắng, phù hợp để du khách check-in và tham gia các hoạt động hòa mình vào thiên nhiên như dạo bộ, dã ngoại, trekking.

Đặc biệt, cuối hè đầu thu, những đồi sim nơi đây nở rộ, phủ sắc tím khắp sườn đồi, tạo khung cảnh lãng mạn và khác biệt.

Ảnh: Quang Kiên

Du khách nên ghé thăm Suối Bon vào buổi sáng sớm (6–8h) để ngắm bình minh, hoặc chiều muộn (16–17h) để chiêm ngưỡng hoàng hôn.

“Nếu đi trong ngày, bạn có thể nghỉ tại trung tâm Mộc Châu rồi sáng sớm chạy lên Suối Bon, sau đó tắm thác, ngắm lúa và tham quan bản làng quanh xã Vân Hồ.

Còn nếu muốn ở lại qua đêm, bạn có thể cắm trại để săn mây vào sáng hôm sau hoặc nghỉ tại các homestay trong bản, trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương với các hoạt động như thổi khèn, ca múa bên bếp lửa”, anh Kiên gợi ý.

Ảnh: Sang Doan Dang

Anh Đặng Đoàn Sang (quê Quảng Ninh) kể lại, lần đầu đặt chân đến Suối Bon, anh bất ngờ trước thảm cỏ xanh mướt, rừng thông, núi đá và những ngôi nhà nhỏ nép bên đồng lúa.

Ảnh: Sang Doan Dang

Theo anh, khung cảnh nơi đây gợi nhớ đến nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác như Suôi Thầu (Hà Giang cũ), Mù Cang Chải (Yên Bái cũ) hay Tà Xùa (Sơn La). “Hôm đó, trời khi thì xanh nắng vàng, khi lại mây mù vờn quanh, cảm giác như lạc vào chốn thần tiên”, anh Sang chia sẻ.

Ảnh: Sang Doan Dang

Theo chàng trai Quảng Ninh, quãng đường di chuyển tới đây khá thuận tiện. Từ Mộc Châu, du khách chạy ngược về hướng Vân Hồ khoảng 30km, qua cung đường chữ S đến ngã ba Quốc lộ 6 – Lóng Luông thì rẽ trái, đi thêm 3km là tới.

“Chỉ cần tìm địa điểm ‘đồi sim – săn mây Suối Bon’ trên Google Maps là được. Gửi xe dưới chân đồi, đi bộ lên là thấy cả một thảo nguyên xanh mát”, anh Sang nói thêm.

Ảnh: Quang Kiên

Hiện Suối Bon chưa có dịch vụ ăn uống hay lưu trú, du khách nên chuẩn bị đồ ăn, nước uống và các vật dụng cần thiết. Nơi đây miễn phí tham quan nhưng mọi người cần giữ gìn cảnh quan, không xả rác hay đốt lửa bừa bãi.

Ảnh: Sang Doan Dang

Nếu có dịp đến Suối Bon, bạn có thể kết hợp khám phá các điểm gần đó như đồi chè Shan Tuyết, thác Tạt Nàng, suối khoáng nóng Chiềng Yên…

Đây cũng là nơi sinh sống của người Dao, Mông, Thái…, mang đến cơ hội tìm hiểu văn hóa bản địa và thưởng thức ẩm thực đặc sắc.