Diana Unicharm nhận giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2025

Đây là dấu ấn quan trọng khẳng định vị thế và những nỗ lực bền bỉ của Diana Unicharm trong hành trình kiến tạo môi trường làm việc gắn kết, đổi mới và nhân văn, nơi mỗi hành động đều hướng đến “vì cuộc sống, vì ước mơ” của từng người lao động.

Đặt con người vào trung tâm - Đồng hành và lan tỏa giá trị

Tại Diana Unicharm, con người không chỉ là nguồn lực mà là trung tâm của mọi chiến lược. Diana Unicharm là nơi mỗi nhân viên được khơi dậy đam mê, trao quyền để phát triển và được truyền cảm hứng để “Love your possibilities” - tin tưởng vào tiềm năng của chính mình, không ngừng vươn lên để chạm đến những giới hạn mới.

Năm tinh thần chủ đạo được áp dụng làm nguyên tắc hành động của nhân viên Diana Unicharm theo lý tưởng chung của Tập đoàn Unicharm: (1) Tinh thần sáng tạo và đổi mới; (2) Tinh thần sở hữu; (3) Tinh thần đương đầu thử thách; (4) Tinh thần lãnh đạo; (5) Tinh thần công bằng. Không chỉ là kim chỉ nam trong công việc, những nguyên tắc này còn góp phần định hình văn hóa doanh nghiệp, từ đó mỗi cá nhân phát huy trách nhiệm, tư duy sáng tạo và cam kết đồng hành vì những mục tiêu dài hạn.

“Chúng tôi tin rằng, khi nhân viên được phát triển đúng với năng lực, được tôn trọng, có cơ hội chia sẻ và gắn kết trong một mục tiêu chung, thì sức mạnh tập thể sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Và đó chính là nền tảng để Diana Unicharm có thể phát triển một cách bền vững”, ông Nguyễn Thanh Hoàng - Giám đốc nhân sự Diana Unicharm chia sẻ.

Chính sách nhân sự toàn diện

Định hướng bởi thông điệp “Nola & Dola” (Necessity of Life with Activities & Dreams of Life with Activities - Hành động vì cuộc sống, hành động vì ước mơ), Diana Unicharm đã và đang nỗ lực để tạo ra những sản phẩm và dịch vụ tiên tiến với chất lượng hàng đầu thế giới nhằm mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người. Công ty luôn chú trọng vào các chính sách nhân sự toàn diện dành cho nhân viên - yếu tố then chốt trong việc hiện thực hóa chiến lược.

Cán bộ nhân viên công ty ra quân hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết 2025

Diana Unicharm là một trong những doanh nghiệp đứng đầu thị trường lao động về các chính sách nhân sự. Ngoài chế độ lương - thưởng - phúc lợi cạnh tranh, công ty đặc biệt quan tâm đến các hoạt động chăm sóc sức khỏe về thể chất và tinh thần, giúp nhân viên cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Một số chế độ đãi ngộ đặc biệt có thể kể đến như: chế độ làm việc linh hoạt cho nhân viên có con nhỏ, chế độ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, sân bóng đá hiện đại đạt tiêu chuẩn FIFA và các câu lạc bộ thể thao đa dạng dành cho nhân viên…

Hoạt động đào tạo và phát triển nhân sự tại Diana Unicharm được triển khai theo mô hình 70-20-10: 70% từ trải nghiệm thực tế trong công việc, 20% từ học hỏi qua đồng nghiệp và người hướng dẫn, 10% từ đào tạo chính quy. Với mô hình này, tất cả nhân viên được công ty hỗ trợ tối đa để học tập linh hoạt, áp dụng vào thực tế công việc một cách hiệu quả.

Bên cạnh các chương trình đào tạo trực tiếp và lộ trình phát triển được thiết kế phù hợp cho từng vị trí, công ty không ngừng đầu tư cải thiện hệ thống học tập trực tuyến - bao gồm nền tảng LMS nội bộ và các khóa học trực tuyến trên LinkedIn Learning hoàn toàn miễn phí. Các nội dung đào tạo đa dạng, từ kỹ năng mềm đến chuyên môn sâu, giúp mỗi nhân viên phát triển toàn diện và chủ động để bứt phá thành công.

Các sản phẩm công ty Cổ phần Diana Unicharm phân phối trên thị trường

Tỷ lệ khảo sát nội bộ về mức độ hài lòng của nhân viên đối với môi trường làm việc tại Diana Unicharm luôn đạt trên 96%, cũng như cam kết làm việc lâu dài tại công ty là minh chứng rõ ràng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc xây dựng một nơi làm việc nhân văn, chuyên nghiệp và đáng gắn bó.

“Thành công của Diana Unicharm không chỉ nằm ở các thương hiệu sản phẩm dẫn đầu thị trường, mà còn đến từ sự phát triển và trải nghiệm tích cực của mỗi nhân viên khi làm việc tại đây. Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025” là kết quả xứng đáng, tạo thêm động lực để công ty tiếp tục theo đuổi các giá trị phát triển bền vững”, Giám Đốc Nhân sự Diana Unicharm chia sẻ.

Bích Đào