Ngày 10/8, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế thông tin về dịch Chikungunya đang lây lan tại nhiều nước trên thế giới. Mặc dù chưa ghi nhận ca bệnh Chikungunya trong cộng đồng nhưng Bộ Y tế nhận định Việt Nam đối mặt nguy cơ cao do muỗi Aedes (véc tơ truyền bệnh) lưu hành mạnh vào mùa hè và lượng khách du lịch, giao thương quốc tế tăng. Bệnh có thể lây lan nhanh nếu không kiểm soát kịp thời.

Bộ Y tế đã có văn bản gửi các đơn vị, địa phương về các biện pháp phòng chống dịch bệnh như: Tăng cường giám sát tại cửa khẩu, cơ sở y tế, cộng đồng để phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ; xử lý triệt để ổ dịch, giám sát muỗi truyền bệnh.

Tổ chức thu dung, điều trị kịp thời, phân cấp chuyên môn tránh quá tải bệnh viện. Các địa phương kết hợp phòng chống Chikungunya với sốt xuất huyết qua chiến dịch diệt bọ gậy, kiểm tra dụng cụ chứa nước, loại bỏ nơi muỗi sinh sản; đẩy mạnh truyền thông, chuẩn bị nguồn lực ứng phó dịch bệnh.

Bộ Y tế cũng yêu cầu giám sát chặt, xử lý ổ dịch từ ca đầu tiên, phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cập nhật biện pháp điều trị, giám sát hiệu quả. Các viện và bệnh viện được chỉ đạo hỗ trợ kỹ thuật, đặc biệt tại vùng biên giới.

Chikungunya lây qua muỗi Aedes, không lây trực tiếp giữa người. Triệu chứng xuất hiện 4-8 ngày sau khi bị muỗi đốt, gồm sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, sưng khớp, mệt mỏi, phát ban. Bệnh thường không gây tử vong nhưng có thể để lại di chứng đau khớp kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm.

So với sốt xuất huyết Dengue, Chikungunya gây đau khớp rõ rệt hơn, trong khi Dengue thường có dấu hiệu xuất huyết. Người dân cần đến cơ sở y tế khi có triệu chứng, không tự điều trị.

Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân nếu từ vùng dịch về nên theo dõi sức khỏe 12 ngày, đến cơ sở y tế nếu sốt, đau khớp, phát ban. Tại các hộ gia đình nên đậy kín dụng cụ chứa nước, diệt bọ gậy hằng tuần, loại bỏ vật dụng đọng nước, ngủ màn, mặc áo dài, phối hợp phun hóa chất.

Người đi vùng dịch cần phòng muỗi đốt, theo dõi sức khỏe, báo cơ quan y tế nếu có triệu chứng; không tự điều trị, đến cơ sở y tế ngay khi nghi ngờ mắc bệnh.

Theo WHO, tính đến tháng 7/2025, hơn 240.000 ca Chikungunya đã được báo cáo tại 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó khoảng 90 ca tử vong.