Chiều 9/8, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2026 đối với 49 ngành, chuyên ngành và chương trình đào tạo.

Theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, mức trúng tuyển cao nhất là 27,1 điểm, thuộc chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

Xếp ngay sau là chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Công nghệ thông tin, định hướng Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo với 27 điểm.

Nhóm có điểm chuẩn trên 26 còn có Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, chuyên ngành Vi điện tử - Thiết kế vi mạch với 26,62 điểm; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 26,4 điểm.

Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo 26,38 điểm; chương trình kỹ sư tài năng Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông 26,03 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2026 cao nhất 27,1 điểm. Ảnh: BK

Một số ngành kỹ thuật khác có mức điểm khá cao như Kỹ thuật cơ điện tử 25,57 điểm; Kỹ thuật máy tính 24,87 điểm; Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông 24,68 điểm; Kỹ thuật hóa học 24,4 điểm; Kỹ thuật điện 24,24 điểm.

Ngành Kỹ thuật môi trường có điểm trúng tuyển thấp nhất theo điểm thi tốt nghiệp THPT, ở mức 18,25 điểm. Tiếp đến là Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 18,35 điểm; Quản lý tài nguyên và môi trường 18,5 điểm; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 18,85 điểm.

Đối với phương thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, điểm trúng tuyển được quy đổi về thang 30.

Mức cao nhất theo phương thức này là 19,21 điểm, thuộc ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, chuyên ngành Vi điện tử - Thiết kế vi mạch. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa lấy 18,97 điểm; Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo lấy 18,95 điểm; Kỹ thuật cơ điện tử lấy 18,09 điểm.

Ngành Kỹ thuật môi trường tiếp tục có mức thấp nhất theo phương thức đánh giá tư duy, với 13,04 điểm.

Nhà trường cho biết điểm trúng tuyển của tất cả ngành, chuyên ngành đều được quy về thang điểm 30. Thí sinh trúng tuyển phải tốt nghiệp THPT, đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của trường, đồng thời có điểm xét tuyển đạt điểm trúng tuyển hoặc mức điểm quy đổi tương đương của ngành, chuyên ngành đã công bố.

Sau khi có kết quả, tất cả thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD-ĐT trước 17h ngày 21/8/2026.