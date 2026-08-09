Cụ thể, điểm chuẩn của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026 như sau:

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐH Quốc gia Hà Nội lưu ý, điểm trúng tuyển trên áp dụng chung cho các phương thức xét tuyển, các tổ hợp.

Năm 2026, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐHQGHN năm 2026 xét tuyển theo các phương thức chính: Xét tuyển thẳng; xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) của ĐH Quốc gia Hà Nội và xét tuyển theo kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT.

Điểm chuẩn vào các ngành của Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2025 là từ 22,14 đến 28,19. Trong đó ngành Công nghệ thông tin có điểm chuẩn cao nhất.