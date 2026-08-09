Điểm chuẩn được xác định theo thang điểm riêng của UTH. Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - chương trình tiên tiến có điểm chuẩn cao nhất, đạt 1.080/1.200 điểm.

Một số ngành có mức điểm chuẩn cao gồm: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - chương trình tiên tiến với 999 điểm; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - chương trình tiên tiến 963 điểm; Công nghệ kỹ thuật cơ khí - chương trình tiên tiến 936 điểm; Công nghệ kỹ thuật ô tô - chương trình tiên tiến 931 điểm.

Năm 2026, UTH tuyển sinh chủ yếu theo phương thức xét tuyển kết hợp, sử dụng kết quả học tập lớp 12, điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực. Điểm xét tuyển được tính theo công thức riêng của trường, trên thang 1.200 điểm.

Cụ thể như sau: