2 nguyên nhân khiến điểm chuẩn giảm

Trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Bùi Hoài Thắng - Trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Bách khoa TPHCM, cho hay, dựa vào đề thi tốt nghiệp THPT 2023, điểm chuẩn nhìn chung sẽ giảm so với năm 2024. Nguyên nhân là chỉ tiêu tuyển sinh tăng và điểm thi môn Toán năm nay thấp hơn năm trước.

Tuy nhiên, theo ông Thắng, khi cạnh tranh với nhau, các trường top đầu (trường có điểm chuẩn cao các năm qua) vẫn sẽ giữ nguyên phong độ. Mặt khác do năm nay có nhiều phương thức tuyển sinh và quy đổi điểm nên các trường top có khuynh hướng không giảm điểm chuẩn.

Đối với Trường Đại học Bách khoa TPHCM, theo PGS Bùi Hoài Thắng, nhà trường vẫn giữ phong độ ổn định trong tuyển sinh. Điểm chuẩn năm nay có thể giảm nhưng mức giảm rất ít so với năm ngoái do thang điểm năm 2025 là 100 so với thang điểm 90 năm 2024.

Thí sinh thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM 2025 ở điểm thi Trường ĐH Bách khoa. Ảnh: BK

Năm 2025, Trường ĐH Bách khoa TPHCM tuyển 5.550 chỉ tiêu. Nhà trường áp dụng một phương thức xét tuyển tổng hợp dành cho đa số thí sinh cùng với phương thức xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và quy định của trường. Trong đó, phương thức xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và quy định của trường chỉ chiếm 1-5% tổng chỉ tiêu. Phương thức xét tuyển tổng hợp bao gồm các tiêu chí về học lực, năng lực khác, hoạt động xã hội chiếm 95-99% tổng chỉ tiêu.

Cách tính điểm của Trường ĐH Bách khoa TPHCM

Đối với phương thức xét tuyển tổng hợp gồm tiêu chí về học lực, năng lực khác, hoạt động xã hội, điểm xét tuyển quy về thang điểm 100 được tính theo công thức: Điểm xét tuyển = Điểm học lực + Điểm cộng + Điểm ưu tiên.

Điểm học lực theo thang điểm 100, được tính như sau:

Điểm học lực = [Điểm năng lực x 70%] + [Điểm thi tốt nghiệp THPT quy đổi x 20%]+ [Điểm học THPT x 10%].

Điểm cộng là tổng điểm cộng, điểm thưởng, điểm khuyến khích đối với thí sinh có thành tích đặc biệt không vượt quá 10% mức điểm tối đa của thang điểm xét tuyển (tối đa 10 điểm đối với thang 100).

Thí sinh có [Điểm học lực] + [Điểm cộng thành tích] < 100 điểm thì điểm cộng = [Điểm cộng thành tích].

Thí sinh có [Điểm học lực] + [Điểm cộng thành tích] ≥ 100 điểm thì điểm cộng = 100 - [Điểm học lực].

Trong đó điểm cộng thành tích được xét từ các thành tích khác, văn-thể-mỹ, hoạt động xã hội tối đa 10 điểm, thang 100 do hội đồng tuyển sinh quyết định tùy theo lượng hồ sơ xét tuyển và thành tích của thí sinh.

Thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT được xét điểm cộng thành tích theo cách tính của phương thức xét tuyển tổng hợp và chỉ được cộng một lần duy nhất. Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được sử dụng để quy đổi trong điểm xét tuyển, không dùng trong tính điểm cộng.

Điểm ưu tiên: Thí sinh có [Điểm học lực] + [Điểm cộng] < 75 điểm thì điểm ưu tiên = [Điểm ưu tiên quy đổi].

Thí sinh có [Điểm học lực] + [Điểm cộng] ≥ 75 điểm thì điểm ưu tiên = (100 - [Điểm học lực] - [Điểm cộng])/25 × [Điểm ưu tiên quy đổi], làm tròn đến 0,01.

Trong đó, điểm ưu tiên quy đổi = [Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng)]/3 x 10.

Điểm ưu tiên quy đổi tối đa 9,17 điểm/thang 100 (quy đổi từ mức tối đa 2,75 điểm/thang điểm 30 theo quy chế của Bộ GD- ĐT).

Các đối tượng cụ thể cho chương trình tiêu chuẩn, tiếng Anh, tiên tiến, định hướng Nhật Bản như sau:

Thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM 2025:

[Điểm năng lực] = [Điểm ĐGNL có hệ số Toán × 2]/15.

[Điểm tốt nghiệp THPT quy đổi] = [Tổng điểm thi 3 môn tốt nghiệp THPT trong tổ hợp]/3 × 10.

[Điểm học THPT quy đổi] = [Trung bình cộng điểm trung bình lớp 10, 11, 12 các môn trong tổ hợp] × 10.

Thí sinh không có kết quả thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM 2025:

[Điểm năng lực] = [Điểm tốt nghiệp THPT quy đổi] × 0,75.

[Điểm tốt nghiệp THPT quy đổi] = [Tổng điểm thi 3 môn tốt nghiệp THPT trong tổ hợp]/3 × 10.

[Điểm học THPT quy đổi] = [Trung bình cộng điểm TB lớp 10, 11, 12 các môn trong tổ hợp] × 10.

Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài:

[Điểm năng lực] = [Điểm học THPT quy đổi].

[Điểm tốt nghiệp THPT quy đổi]: Thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế: quy đổi điểm chứng chỉ tuyển sinh quốc tế về thang điểm 100.

Thí sinh không có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế: [Điểm tốt nghiệp THPT quy đổi] = [Điểm học THPT quy đổi].

[Điểm học THPT quy đổi] = [Trung bình cộng điểm trung bình lớp 10, 11, 12 các môn trong tổ hợp] x 10.

Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam, dùng chứng chỉ tuyển sinh quốc tế:

[Điểm năng lực] = [Điểm chứng chỉ tuyển sinh quốc tế].

Điểm chứng chỉ tuyển sinh quốc tế được quy đổi về thang điểm 100.

[Điểm tốt nghiệp THPT quy đổi] = [Tổng điểm thi 3 môn tốt nghiệp THPT trong tổ hợp]/3 × 10.

[Điểm học THPT quy đổi] = [Trung bình cộng điểm trung bình lớp 10, 11, 12 các môn trong tổ hợp] × 10.