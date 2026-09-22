Gia đình 4 đời làm tài xế taxi

Harrison Goulding, 19 tuổi, đang chuẩn bị tham gia kỳ thi “Knowledge” nhằm kiểm tra về hệ thống đường phố London dành cho những người muốn trở thành tài xế taxi truyền thống. Nếu vượt qua, anh sẽ tiếp nối truyền thống gia đình kéo dài qua 4 thế hệ.

Trước Harrison, ông nội Dave Goulding (71 tuổi), người cha Billy (44 tuổi) và các chú Ronnie (44 tuổi), David (40 tuổi) và Harry (38 tuổi) đều đang làm tài xế taxi Hackney Carriage - một loại taxi truyền thống của London.

Điểm đặc biệt, không chỉ các thành viên nam trong gia đình gắn bó với nghề này. Cụ bà Shirley (93 tuổi) cũng từng làm tài xế taxi, sau đó việc tại một điểm dừng chân dành cho taxi, nơi bà phục vụ đồ ăn, nước uống cho các tài xế và duy trì công việc này cho tới khi ngoài 80 tuổi.

Người chú Ronnie của Harrison Goulding cho biết, tinh thần làm việc đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong gia đình.

Các thành viên cũng thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình giao thông và những khu vực đang có đông hành khách. Kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm cũng giúp các tài xế trong gia đình chủ động hơn trong công việc và tận dụng tốt thời gian chạy xe.

Khi một tuyến giao thông gặp sự cố, họ nhanh chóng thông báo cho nhau để tìm đến những nơi có nhu cầu đi taxi tăng cao. Ví dụ như khi một đoàn tàu gặp sự cố phải dừng ngang đường, các thành viên sẽ lập tức thông báo cho nhau đến ngay vị trí đó vì có rất đông hành khách mang hành lý muốn ra sân bay cho kịp giờ.

“Chúng tôi giống như Google Maps của chính mình”, Ronnie nói.

Taxi truyền thống trước sức ép từ Uber và xe tự lái

Truyền thống gia đình Goulding được duy trì trong thời điểm nghề taxi truyền thống tại London đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các nền tảng gọi xe công nghệ và tự lái như Uber hay Waymo.

Dù vậy, Dave Goulding cho rằng nghề tài xế taxi truyền thống vẫn "có đất diễn" và có thể mang lại thu nhập nếu người lái chủ động và chăm chỉ làm việc.

Ông cho biết các con mình đều có nhiều nhiệt huyết với nghề, nhưng để duy trì thu nhập, họ phải nỗ lực nhiều hơn. Các thành viên trong gia đình thường xuyên chia sẻ thông tin về những khu vực có nhiều hành khách để hỗ trợ nhau trong quá trình làm việc.

Theo Dave, taxi truyền thống không chỉ phục vụ nhóm khách hàng có thu nhập cao mà được sử dụng bởi nhiều tầng lớp khác nhau.

“Không chỉ những người có công việc tốt mới sử dụng taxi truyền thống - tất cả mọi người đều sử dụng với sự tiện lợi và không bị phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ. Vấn đề là mọi người phải làm việc chăm chỉ và không ngừng”, ông Dave Goulding nói.

Ở tuổi 19, Harrison đang đứng trước cơ hội trở thành thế hệ thứ tư của gia đình Goulding gia nhập nghề taxi truyền thống. Với gia đình này, công việc lái taxi không chỉ là kế sinh nhai mà còn trở thành một nghề được truyền lại qua nhiều thế hệ với sự tự hào và nghiêm túc trong công việc.

(Theo The Sun)

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