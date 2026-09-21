Sau ba thế hệ sưu tầm, gia đình Born tại bang Colorado (Mỹ) quyết định đưa một phần bộ sưu tập xe cổ và các vật phẩm liên quan đến ô tô ra đấu giá. Sự kiện do hãng VanDerBrink Auctions tổ chức vào ngày 19/9 tại thành phố Eaton, bang Colorado, với khoảng 300 chiếc xe, biển hiệu và đồ lưu niệm.

Bộ sưu tập thuộc về cố Doug Born cùng cha và ông nội của ông. Gia đình được cho là đã dành nhiều thập kỷ đi khắp nước Mỹ để tham dự các cuộc đấu giá, tìm kiếm những mẫu xe cổ. Số lượng xe tích lũy qua nhiều năm lớn đến mức một phần trong đó hiện được chuyển nhượng cho những chủ nhân mới.

Các mẫu xe trong bộ sưu tập chủ yếu là những dòng Ford đời đầu, trong đó có Ford Model T Touring sản xuất năm 1912, một số chiếc Model A và Ford Roadster độ lại đời 1932. Ngoài ra, bộ sưu tập còn có nhiều mẫu coupe, sedan, xe bán tải và các dự án phục chế từ thập niên 1930-1940.

Một số xe đã được phục chế, trong khi nhiều chiếc khác vẫn đang ở tình trạng dự án, chờ được sửa chữa và hoàn thiện. Danh sách đấu giá bao gồm các mẫu coupe đời 1933 và 1935, coupe ba cửa đời 1934, xe buýt trường học đời 1934, nhiều mẫu Ford sản xuất năm 1936-1937, xe tải cabin trên động cơ (COE), xe thùng kín và hàng loạt xe bán tải Ford F-Series.

Không chỉ có xe Ford, bộ sưu tập còn quy tụ nhiều mẫu xe đến từ Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Dodge và các thương hiệu khác.

Với những người yêu thích thương hiệu Chevrolet, danh sách đấu giá có một chiếc sedan đời 1931, xe bán tải NAPCO năm 1955, Chevrolet Bel Air hai cửa đời 1964, cùng một số xe tải, xe thùng và các dự án đang trong quá trình phục chế.

Bên cạnh đó, bộ sưu tập còn có Pontiac Super Chief wagon đời 1957, Dodge wagon năm 1958, Oldsmobile 98 mui cứng hai cửa đời 1961, Pontiac Firebird Esprit năm 1974, Henry J, xe tải và xe thùng International, cùng Plymouth Ramcharger.

Theo thông tin từ đài truyền hình địa phương KDVR, một số chiếc xe được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm chỉ từ 0,5 USD (chỉ khoảng 13 nghìn đồng). Tuy nhiên, mức giá này chỉ là giá khởi điểm, không đồng nghĩa người mua có thể sở hữu những chiếc xe cổ với số tiền tương ứng. Giá bán cuối cùng phụ thuộc vào diễn biến đấu giá và mức trả giá của người tham gia.

Người tham gia đấu giá trực tiếp phải trả phí hoa hồng 8%, trong khi người đấu giá trực tuyến chịu mức phí 10%.

Theo Carscoops

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