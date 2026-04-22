Cụ thể, các nhà khoa học thuộc Centre for Automotive Industry Research (Đại học Cardiff) ở xứ Wales, Vương quốc Anh đã tiến hành đánh giá các mẫu xe gia đình cũ dựa trên nhiều yếu tố: kích thước xe (cân bằng giữa không gian và khả năng xoay trở), dung tích khoang hành lý, điểm an toàn, chi phí vận hành, bảo hiểm và mức khấu hao.

Ngoài ra, những trang bị thiết thực cho gia đình như cảnh báo lệch làn, cổng sạc USB cho hàng ghế sau hay giá để cốc cũng được tính điểm.

Tesla Model Y bản dẫn động cầu sau (RWD).

Kết quả, vị trí số 1 thuộc về Tesla Model Y bản dẫn động cầu sau (RWD), với 58/100 điểm, cao nhất trong danh sách. Mẫu SUV điện của hãng xe Mỹ ghi điểm tuyệt đối ở 3 hạng mục: an toàn, bảo hành và dung tích cốp.

Theo nghiên cứu, Model Y có thời gian bảo hành lên tới 8 năm, đạt chuẩn an toàn 5 sao Euro NCAP, đồng thời sở hữu khoang hành lý rộng rãi. Bên cạnh đó, xe cũng được đánh giá cao nhờ các trang bị như điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống hỗ trợ lái.

Đáng chú ý, dù giá xe mới không hề rẻ, nhưng trên thị trường xe cũ, một chiếc Model Y sau 3 năm sử dụng có giá trung bình khoảng 22.428 bảng Anh (tương đương gần 700 triệu đồng), nằm trong ngưỡng dưới 25.000 bảng (khoảng 770-780 triệu đồng) mà nghiên cứu đặt ra.

Ford Focus bản 1.0 EcoBoost (53 điểm).

Xếp sau Model Y là Ford Focus bản 1.0 EcoBoost (53 điểm) và Vauxhall Corsa Electric (50 điểm). Đây đều là những mẫu xe quen thuộc với các gia đình nhờ chi phí hợp lý và dễ tiếp cận.

Vauxhall Corsa Electric (50 điểm).

Danh sách 10 mẫu xe gia đình cũ đáng mua nhất còn có sự góp mặt của nhiều cái tên đáng chú ý như Mazda CX-30, Range Rover Evoque, Hyundai Ioniq 5 hay Volkswagen Golf.

Đáng nói, một nửa trong top 10 là xe hybrid hoặc thuần điện. Theo nhóm nghiên cứu, đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng chuyển dịch của ngành công nghiệp ô tô.

Lý do chính nằm ở chi phí vận hành thấp theo mỗi km và thời gian bảo hành pin dài, hai yếu tố giúp xe điện ghi điểm mạnh. Bên cạnh đó, xe điện cũng thường có trang bị phong phú ngay từ bản tiêu chuẩn.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, việc lựa chọn xe đời 2023 (tức đã qua 3 năm sử dụng) giúp người mua tránh được giai đoạn mất giá mạnh nhất, đặc biệt với xe điện.

Nhờ đó, người dùng có thể tiếp cận các mẫu xe có nhiều công nghệ và tiện nghi với mức giá “mềm” hơn đáng kể so với xe mới.

Theo Peter Wells, trưởng nhóm nghiên cứu, bảng xếp hạng này nhằm đưa ra cái nhìn dựa trên dữ liệu thay vì cảm tính: “Việc xếp hạng xe tốt nhất luôn khiến người tiêu dùng bối rối vì có quá nhiều ý kiến trái chiều. Nghiên cứu này giúp xác định những yếu tố quan trọng nhất với xe gia đình và tìm ra sự cân bằng tối ưu giữa giá trị và chất lượng.”

Dù Tesla Model Y đứng đầu, chuyên gia cũng khuyến nghị người mua nên cân nhắc nhiều lựa chọn trong top 10, bởi mỗi mẫu xe đều có những ưu điểm phù hợp với nhu cầu sử dụng gia đình khác nhau.

10 mẫu xe gia đình đã qua sử dụng tốt nhất (sản xuất năm 2023) 1. Tesla Model Y RWD 5dr Auto (xe điện) 2. Ford Focus 1.0 EcoBoost Titanium (xe điện) 3. Vauxhall Corsa 50kWh GS (xe điện) 4. Mazda CX-30 2.0 122ps 2WD Sport Lux (xe xăng) 5. Range Rover Evoque 1.5 P300e (hybrid sạc điện) 6. Seat Leon 1.5 FR TSI Evo 5 cửa (xe xăng) 7. Hyundai Ioniq 5 SE Connect (xe điện) 8. Volkswagen ID.3 150kW Pro 58kWh (xe điện) 9. Volkswagen Golf 1.5 TSi Style Edition 5 cửa (xe xăng) 10. Skoda Tuyệt vời 1.5 TSI SE 5dr DSG (xe xăng) Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu ngành công nghiệp ô tô tại Đại học Cardiff và Cazoo (Vương quốc Anh)

Theo Dailymail

