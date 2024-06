Viện Bảo hiểm và An toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) vừa công bố danh sách10 mẫu xe SUV đời 2024 có giá cả phải chăng đạt giải thưởng uy tín Những lựa chọn an toàn hàng đầu IIHS 2024 (IIHS Top Safety Pick+ 2024). Đây là những mẫu xe được đánh giá cao nhất khi kết hợp giữa độ an toàn hàng đầu cùng mức giá phù hợp với túi tiền của nhiều người dùng.

Danh sách 10 mẫu SUV này đa phần đều đạt điểm "Tốt" và "Có thể chấp nhận được/Khá" khi trải qua 3 nội dung đánh giá của IIHS gồm: khả năng an toàn trước các va chạm trực diện (Thử nghiệm va chạm từ phía trước, sau, hông, trần và cản xe); khả năng ngăn ngừa và phòng tránh va chạm với các phương tiện khác và người đi bộ của hệ thống đèn pha; tín hiệu cảnh báo thắt dây đai an toàn và chất lượng trang bị ghế ngồi dành cho trẻ em trên ô tô -LATCH (Lower Anchors and Tethers for Children).

Các mẫu SUV này đều có giá dưới 50.000 USD (dưới 1,27 tỷ đồng) tại Mỹ do trang Topspeed đưa tin tổng hợp từ IIHS:

1. Huyndai Kona 2024: Giá 24.250 USD (khoảng 617 triệu đồng)

Lớn hơn so với Hyundai Venue, Kona là mẫu SUV cỡ B có nhiều tính năng và giá bán hợp lý. Chế độ bảo hành của Hyundai với nhiều ưu đãi cũng khiến mẫu xe này trở nên hấp dẫn hơn.

Trang bị an toàn trên Hyundai Kona 2024 khá đầy đủ, nổi bật như: cảnh báo điểm mù, khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, chống bó cứng phanh, cảm biến lùi, 6 túi khí, cân bằng điện tử...

Theo kết quả đánh giá của IIHS, chỉ có 2 nội dung được chấm ở mức độ "Có thể chấp nhận được" là đèn pha và trang bị ghế an toàn cho trẻ em. Các nội dung khác đều đạt hạng "Tốt".

2. Honda HR-V 2024: Giá 24.600 USD (khoảng 626 triệu đồng)

Honda HR-V - "đàn em" của CR-V, ghi điểm bởi thiết kế nhỏ gọn, không gian nội thất hiện đại, rộng rãi và độ an toàn cao.

Cụ thể, Honda HR-V 2024 được trang bị tiêu chuẩn gói công nghệ an toàn Honda Sensing gồm nhiều tính năng tiên tiến: phanh giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, khả năng tự điều chỉnh tốc độ khi phát hiện vật cản,...

Tương tự như Huyndai Kona 2024, IIHS cũng đánh giá Honda HR-V 2024 có 2 nội dung được xếp hạng "Có thể chấp nhận được" là đèn pha và trang bị ghế an toàn cho trẻ em. Các nội dung khác đều đạt hạng "Tốt".

3. Mazda CX-30 2024: Giá 24.995 USD (636 triệu đồng)

Theo Topspeed, chiếc SUV cỡ nhỏ có nội thất cao cấp, cảm giác lái thú vị và đồng thời, xuất sắc trong vấn đề đảm bảo an toàn chính là Mazda CX-30.

Giống như mọi mẫu xe đa dụng khác của Mazda, CX-30 sở hữu nhiều trang bị công nghệ an toàn gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường và phanh khẩn cấp tự động.

Mẫu xe thương hiệu Hàn Quốc tại Mỹ được IIHS chấm hạng "Tốt" ở cả 7 nội dung thử nghiệm.

4. Mazda CX-50 2024: Giá 30.300 USD (771 triệu đồng)

Mazda CX-50 nhỏ gọn, hấp dẫn như chiếc CX-30 cỡ nhỏ nhưng hiệu suất cao hơn. Giống như CX-30, CX-50 được trang bị nhiều công nghệ an toàn tiên tiến của hãng xe Nhật Bản.

Về mặt thử nghiệm va chạm, CX-50 là một trong những chiếc xe an toàn nhất từng được sản xuất. Tuy nhiên, hệ thống cảnh báo người đi bộ cắt ngang của CX-50 đạt điểm thấp hơn một số xe khác trong danh sách này, chỉ ở mức trung bình trong điều kiện ban đêm.

Do đó, kết quả xếp hạng của IIHS cho thấy, hệ thống trang bị an toàn chủ động của mẫu xe này gồm đèn pha và các công nghệ cảnh báo hỗ trợ người lái không đạt hạng "Tốt" mà chỉ đạt "Có thể chấp nhận được". Tuy nhiên, trang bị ghế an toàn cho trẻ em lại vượt trội với hạng "Tốt +".

5. Subaru Ascent 2024: Giá 34.395 USD (876 triệu đồng)

Các mẫu xe của Subaru là sự lựa chọn hàng đầu cho những gia đình thích phiêu lưu, yêu thích cảm giác lái và không quá quan trọng về ngoại hình. Trong đó, Subaru Ascent là cái tên được đánh giá rất cao.

Mẫu SUV cỡ lớn của Subaru được trang bị công nghệ an toàn EyeSight. Công nghệ này hoạt động dựa vào camera và radar để nhận diện ra các nguy cơ va chạm, kể cả với người đi bộ. Từ những dữ liệu thu thập được, EyeSight sẽ đưa ra những cảnh báo đến người lái.

Với mẫu xe thương hiệu Nhật Bản, cơ bản mọi thứ đều được chấm "Tốt", duy nhất phần thử nghiệm va chạm vừa phải từ mặt trước xe chỉ đạt hạng "Có thể chấp nhận được". Trang bị ghế an toàn cho trẻ em cũng được chấm "Tốt +".

6. KIA Telluride 2024: Giá 36.190 USD (921 triệu đồng)

KIA Telluride vẫn là một trong những chiếc SUV cỡ trung được đánh giá cao nhất trên thị trường Mỹ hiện nay. Chiếc SUV ba hàng ghế này có nội thất rộng rãi nhất trong phân khúc. Tại Mỹ, xe sử dụng động cơ V6 mạnh mẽ nhưng vẫn êm ái.

KIA Telluride 2024 trang bị các công nghệ an toàn gồm nhiều tính năng hiện đại như: đèn pha tự động và camera 360 độ, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, giới hạn tốc độ, kiểm soát hành trình,...

Tương tự như mẫu Mazda CX-30, mẫu xe này nhận về điểm "Tốt" cho tất cả các bài kiểm tra của IIHS.

7. Nissan Pathfinder 2024: Giá 36.650 USD (933 triệu đồng)

Nissan có thể không phải là thương hiệu phổ biến nhất vào năm 2024, nhưng mẫu SUV cỡ lớn Pathfinder là một lựa chọn hợp lý nếu phục vụ cho gia đình.

Pathfinder sử dụng động cơ V6 mạnh mẽ, thiết kế với ba hàng ghế rộng rãi cho một gia đình đông người. Xe có các trang bị an toàn tiên tiến như phanh khẩn cấp tự động, giám sát điểm mù và đèn pha chiếu xa tự động,...

Mẫu xe này bị chấm hạng "Có thể chấp nhận được" ở hệ thống đèn pha. Riêng trang bị an toàn ghế ngồi cho trẻ em, mẫu xe được IIHS chấm "Tốt +".

8. Ford Explorer 2024: Giá 36.860 USD (938 triệu đồng)

Explorer là một chiếc xe phù hợp với gia đình, đồng thời là chiếc xe bán chạy nhất tại Mỹ của hãng Ford. Ford Explorer 2024 còn được làm mới với kích thước lớn hơn, giúp chiếc xe full-size này trở nên rộng rãi.

Explorer được trang bị công nghệ an toàn hỗ trợ người lái bao gồm các tính năng: cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước, cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang, hỗ trợ duy trì làn đường, đèn pha thông minh, camera 360 độ, kiểm soát áp suất lốp,...

Kết quả xếp hạng của IIHS khá bất ngờ đối với mẫu xe thương hiệu Mỹ khá quen thuộc với thị trường Việt Nam. Hệ thống trang bị an toàn chủ động gồm các công nghệ cảnh báo và hệ thống đèn pha, đồng thời, trang bị ghế an toàn cho trẻ em chỉ được chấm hạng "Có thể chấp nhận được". Tín hiệu cảnh báo cài dây an toàn bị chấm là "kém".

9. Mazda CX-90 2024: Giá 37.845 USD (khoảng 963 triệu đồng)

CX-90 - mẫu SUV ba hàng ghế cỡ trung cao cấp nhất của thương hiệu Mazda tất nhiên cũng không thể vắng mặt trong danh sách này.

Đây cũng là mẫu xe đầu tiên của Mazda được trang bị động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng 3.3 lít tăng áp. Mazda trang bị hệ thống an toàn i-Activsense trên CX-90, gồm các tính năng như phanh khẩn cấp tự động, giám sát điểm mù, cảnh báo chệch làn với trợ giúp giữ làn và kiểm soát đèn pha,...

IIHS cũng chỉ chấm ở mức độ "Có thể chấp nhận được" đối với hệ thống đèn pha trên mẫu này. Trang bị ghế an toàn cho trẻ em trên mẫu xe được chấm "Tốt +".

10. BMW X3 2024: Giá 46.900 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng)

Chiếc xe sang duy nhất lọt vào danh sách này là BMW X3 2024. Mẫu SUV cỡ nhỏ này có động cơ mạnh mẽ, hệ thống truyền động mượt mà, nội thất tiện nghi, thoải mái nhưng có mức giá không quá cao - 46.900 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng).

Các tính năng an toàn của BMW X3 2024 được đánh giá vượt trội hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Xe có hệ thống kiểm soát hành trình, cân bằng điện tử, hệ thống giám sát áp suất lốp,... cùng nhiều tính năng tuỳ chọn khác.

Thương hiệu xe sang Đức nhận về kết quả chấm hạng "Có thể chấp nhận được" cho phần tín hiệu cảnh báo dây đai an toàn và ghế ngồi an toàn cho trẻ em.

Theo Topspeed/IIHS

