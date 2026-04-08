Giá dầu diesel hiện đang được niêm yết ở mức khá cao lên đến 44.780 đồng/lít, khiến chi phí sử dụng ô tô máy dầu ngày càng đắt đỏ. Với các dòng SUV và bán tải cỡ lớn, mức tiêu hao trong đô thị cao khiến khoản tiền nhiên liệu trở thành gánh nặng đáng kể cho các tài xế.

Dưới đây là các mẫu xe xếp theo thứ tự tiêu hao nhiều nhất trong đô thị:

Ford Ranger 2.0L Bi-Turbo 2025 (mức tiêu thụ hỗn hợp: 7,2-8 L/100 km)

Dẫn đầu danh sách là mẫu bán tải quen thuộc với người dùng Việt. Dù đã được cải thiện đáng kể nhờ động cơ diesel 2.0L Bi-Turbo kết hợp hộp số tự động 10 cấp, Ford Ranger 2025 vẫn là cái tên tiêu hao nhiên liệu khá cao khi vận hành trong điều kiện đô thị đông đúc.

Cụ thể, mức tiêu thụ nhiên liệu trong phố dao động 8,5-11,5 L/100 km, trong khi đường trường giảm còn khoảng 6,3-7,5 L/100 km. Khi đi hỗn hợp, xe duy trì ở mức 7,2-8 L/100 km. Với bình nhiên liệu dung tích lớn 80L, chi phí đổ đầy bình dầu có thể lên tới gần 3,6 triệu đồng.

Sở hữu khung gầm rời, trọng lượng lớn và thiên hướng tải nặng, Ranger phù hợp cho công việc và off-road, nhưng đổi lại là bài toán nhiên liệu không hề “dễ chịu” nếu thường xuyên đi phố.

Ford Everest Ambiente 2.0L 2025-2026 (mức tiêu thụ hỗn hợp: 8,5 L/100 km)

Phiên bản tiêu chuẩn của Ford Everest Ambiente 2025 sử dụng động cơ diesel 2.0L tương tự Ranger, nhưng đặt trên thân xe SUV 7 chỗ nặng nề hơn, khiến mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị khá cao.

Theo công bố, xe tiêu thụ nhiên liệu khoảng 10,8 L/100 km trong điều kiện đường nội đô, giảm xuống 7,2 L/100 km khi chạy đường trường và trung bình khoảng 8,5 L/100 km ở điều kiện đường hỗn hợp. Với bình nhiên liệu 80L, chi phí đổ đầy bình dầu xấp xỉ 3,58 triệu đồng.

Đổi lại, Everest mang đến không gian rộng rãi, khả năng vận hành ổn định trên đường dài, phù hợp gia đình đông người nhưng sẽ khiến người dùng “đau ví” hơn khi di chuyển hàng ngày trong phố.

Mitsubishi Pajero Sport 4WD (mức tiêu thụ hỗn hợp: 7,8-8,9 L/100 km)

Là mẫu SUV thiên về off-road, Mitsubishi Pajero Sport 2025 với hệ dẫn động 4WD và kết cấu khung gầm rời khiến mức tiêu hao nhiên liệu luôn ở mức cao, đặc biệt trong môi trường đường đô thị.

Xe tiêu thụ nhiên liệu khoảng 9,5-10,5 L/100 km khi di chuyển trong phố, tiêu tốn khoảng 7,0-7,8 L/100 km đường trường và trung bình 7,8-8,9 L/100 km khi vận hành trên đường hỗn hợp. Bình nhiên liệu dung tích 68L tương ứng chi phí đổ dầu đầy bình khoảng 3 triệu đồng.

Điểm mạnh của Pajero Sport nằm ở khả năng vượt địa hình và độ bền bỉ, nhưng nếu chủ yếu sử dụng trong phố, mức tiêu hao nhiên liệu sẽ là yếu tố cần cân nhắc.

Toyota Fortuner 2.8 Legender 2025-2026 (mức tiêu thụ hỗn hợp: 7,8L/100km)

Dù được tối ưu tốt hơn qua từng thế hệ, Toyota Fortuner 2.8 Legender vẫn là một trong những mẫu SUV máy dầu tiêu hao đáng kể khi vận hành trong đô thị.

Mức tiêu thụ nhiên liệu khi xe vận hành trong đường đô thị dao động 8,65-10,85 L/100 km, trong khi đường trường khoảng 6,9-7,32 L/100 km và trung bình đường hỗn hợp khoảng 7,8 L/100 km. Với bình nhiên liệu 80L, chi phí đổ đầy bình dầu của mẫu xe này rơi vào khoảng 3,58 triệu đồng.

Fortuner ghi điểm nhờ thương hiệu bền bỉ, giữ giá tốt, nhưng đặc tính khung gầm rời và trọng lượng lớn khiến xe khó đạt mức tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng như các dòng crossover.

Kia Carnival 2.2D 2025-2026 (mức tiêu thụ hỗn hợp: 6,5-6,9 L/100 km)

Là mẫu MPV cỡ lớn nhưng Kia Carnival 2.2D 2025 lại có mức tiêu hao nhiên liệu dễ chịu hơn so với nhiều SUV khung gầm rời, đặc biệt khi chạy đường trường.

Trong đô thị, xe tiêu thụ khoảng 8,8-13,1 L/100 km tùy điều kiện giao thông, trong khi đường trường chỉ khoảng 5,7-5,8 L/100 km và đường hỗn hợp duy trì 6,5-6,9 L/100 km. Bình nhiên liệu 72L tương ứng chi phí đổ đầy bình khoảng 3,2 triệu đồng.

Với lợi thế vận hành êm ái, không gian rộng rãi và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn khi đi xa, Carnival phù hợp cho gia đình hoặc dịch vụ, dù vẫn có thể “ngốn dầu” đáng kể nếu thường xuyên kẹt xe trong đô thị.

