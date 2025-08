Lời toà soạn: Năm 2025, tín dụng được dự báo tăng mạnh để hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Nhiều chuyên gia nhấn mạnh dòng vốn này cần chảy vào các lĩnh vực ưu tiên, tạo giá trị gia tăng bền vững. Thực tế cho thấy dòng tiền vào thị trường chứng khoán đang bùng nổ, từ khoảng 1 tỷ USD/phiên lên gần 2 tỷ USD/phiên, nhờ lực đẩy của nhà đầu tư cá nhân và dòng vốn mới. Đáng chú ý, phần không nhỏ đến từ các công ty chứng khoán với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ ngân hàng. VietNamNet điểm lại những khoản vay nghìn tỷ mà các nhà băng đã “rót” vào khối công ty chứng khoán.

Nhiều ngân hàng có công ty con là công ty chứng khoán (CTCK). Đây được đánh giá là động lực sinh lời hiệu quả, đặc biệt khi thị trường chứng khoán sôi động. Khi đó, các khoản vay và cho vay margin của các công ty chứng khoán thường tăng vọt.

Các công ty chứng khoán có ngân hàng trong cùng hệ sinh thái thường có lợi thế hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn, bao gồm cả hỗ trợ từ ngân hàng mẹ hoặc các khoản vay từ các tổ chức tín dụng khác.

CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) là công ty con của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - một trong những công ty có lượng tiền cho vay margin lớn trên thị trường chứng khoán. Giá trị cho vay tăng vọt trong nửa đầu năm, ngay trước khi chỉ số VN-Index liên tục tăng giá và lập đỉnh cao kỷ lục mọi thời đại, đạt 1.557,42 hôm 28/7.

Hoạt động cho vay chứng khoán của TCBS tăng mạnh. Nguồn: BCTC

Cho vay chứng khoán và đầu tư đạt 2,3 tỷ USD

Theo báo cáo tài chính của CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), tính tới cuối tháng 6, CTCK này có tổng các khoản cho vay, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, tài sản đầu tư khoảng hơn 60 nghìn tỷ đồng (khoảng 2,3 tỷ USD), trong đó các khoản cho vay ngắn hạn là hơn 33,8 nghìn tỷ đồng (gần 1,3 tỷ USD).

Trong tổng số hơn 33,8 nghìn tỷ đồng TCBS cho vay ngắn hạn, có gần 33,2 nghìn tỷ đồng là cho vay hoạt động ký quỹ (margin), tăng mạnh so với mức hơn 25,6 nghìn tỷ đồng hồi đầu năm. Bên cạnh đó là gần 614 tỷ đồng cho vay hoạt động ứng trước tiền bán của khách hàng, gấp hơn hai lần so với gần 305 tỷ đồng cuối năm 2024.

Theo TCBS, tính tới ngày 30/6, giá trị mệnh giá chứng khoán làm tài sản cầm cố cho các khoản cho vay giao dịch ký quỹ là hơn 41,9 nghìn tỷ đồng.

Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) của Chứng khoán Kỹ thương cũng tăng mạnh, từ mức gần 17,7 nghìn tỷ đồng hồi đầu năm lên gần 21,2 nghìn tỷ đồng vào cuối tháng 6, trong đó trái phiếu chưa niêm yết là gần 14,5 nghìn tỷ đồng và trái phiếu niêm yết là gần 3,6 nghìn tỷ đồng.

Hoạt động cho vay margin được xem là một kênh sinh lời hiệu quả của các công ty chứng khoán. Thông thường, các CTCK cho vay với lãi suất từ khoảng 7-13%/năm. Trong khi đó, các khoản CTCK đi vay thường có lãi suất từ 5% tới hơn 7%.

Tổng khoản vay phát sinh trong kỳ lên gần 37,7 nghìn tỷ đồng.

Ai bơm tiền lớn cho TCBS?

Theo báo cáo bán niên, tính tới cuối tháng 6/2025, TCBS ghi nhận vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt hơn 27,4 nghìn tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức hơn 20,5 nghìn tỷ đồng đầu kỳ.

Trong đó, có hơn gần 18,8 nghìn tỷ đồng tiền vay ngắn hạn bằng đồng VND và gần 8,7 nghìn tỷ đồng vay ngắn hạn bằng USD với lãi suất biến động từ 4,9%-7,4%/năm. Bên cạnh đó, TCBS vay hơn 6 nghìn tỷ đồng vay từ phát hành trái phiếu dài hạn và ngắn hạn (gần 4,6 nghìn tỷ đồng).

Theo báo cáo, tới cuối quý II/2025, TCBS ghi nhận gần 8,7 nghìn tỷ đồng vay bằng đồng USD, trong đó có gần 5,9 nghìn tỷ đồng từ khoản vay hợp vốn (Ngân hàng Cathay United làm đại lý) và gần 2,8 nghìn tỷ đồng các khoản vay ngắn hạn khác bằng USD.

Trong số gần 18,8 nghìn tỷ đồng tiền vay ngắn hạn bằng đồng VND, TCBS vay 4 nghìn tỷ đồng từ VPBank (tăng so với con số 2,5 nghìn tỷ đồng hồi cuối năm 2024); 2,5 nghìn tỷ đồng vay từ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (so với 995 tỷ đồng hồi cuối năm 2024); vay 2 nghìn tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Tiên Phong; vay 1,9 nghìn tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) so với 1,25 nghìn tỷ đồng hồi cuối năm 2024.

Bên cạnh đó còn có khoảng gần 8.383 tỷ đồng vay bằng VND từ các đơn vị khác nhưng không nêu tên (so với 6.939 tỷ đồng cuối năm 2024). Đây cũng là một con số rất lớn.

TCBS ghi nhận tổng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn phát sinh tăng trong kỳ đạt gần 37,7 nghìn tỷ đồng. Trong đó có khoản vay gần 5.900 tỷ đồng từ Ngân hàng Cathay United (hợp vốn), 4.500 tỷ đồng từ VPBank, 3.000 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, 3.200 tỷ đồng từ TPBank. Các khoản vay ngắn hạn khác bằng VND từ các đơn vị không được nêu tên là hơn 16.200 tỷ đồng.

Như vậy, có thể thấy, TCBS đang huy động một lượng tiền lớn lên tới cả tỷ USD từ các tổ chức tài chính trong và ngoài nước.

Dòng tiền còn đến từ trái phiếu. Nguồn: BCTC

Trong cơ cấu cổ đông, tính tới cuối năm 2024, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - TCB), do tỷ phú Hồ Hùng Anh làm chủ tịch, là cổ đông lớn với tỷ lệ nắm giữ hơn 94%. Chủ tịch Nguyễn Xuân Minh nắm gần 3,18%. Cổ đông nước ngoài nắm hơn 1%. Năm 2025, TCBS đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng 22% lên 9.323 tỷ đồng. Lợi nhuận kế hoạch tăng trưởng 20% lên 5.765 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, TCBS ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.431 tỷ đồng, tăng so với gần 2.226 tỷ đồng cùng kỳ.