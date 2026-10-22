Mùa thu, khoảng từ cuối tháng 10 đến tháng 11 được ví như "thời điểm vàng" để du lịch Hồng Kông (Trung Quốc). Tiết trời se lạnh, khô ráo cùng sắc thu ấm áp khiến xứ Cảng Thơm khoác lên mình vẻ cuốn hút rất riêng.

Nếu bạn đang tìm kiếm một chuyến du lịch vừa có lễ hội sôi động, vừa trải nghiệm văn hoá ẩm thực, cảnh sắc thiên nhiên, Hồng Kông (Trung Quốc) mùa này chắc chắn sẽ khiến bạn nổi cơn "thèm đi" ngay lập tức.

Đêm hội Halloween sôi động khắp các con phố

Cuối tháng 10, ở Hồng Kông, du khách có thể hòa mình vào không khí Halloween bùng nổ tại hai “thủ phủ” cuộc sống về đêm là Lan Quế Phường (Lan Kwai Fong) và Soho, nơi các nhà hàng, quán bar đồng loạt tung ra thực đơn và chương trình giải trí theo chủ đề.

Các công viên ở Hồng Kông rực rỡ với chủ đề Halloween. Ảnh: Hong Kong Tourism Board

Ngoài ra, khu phố Knutsford Terrace với hơn 30 nhà hàng, quán bar sôi động cũng là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn trải nghiệm đêm hội hóa trang rực rỡ sắc màu.

Đối với các gia đình có trẻ nhỏ hoặc du khách yêu thích công viên giải trí, chương trình Disney Halloween Time tại Hong Kong Disneyland sẽ đưa bạn khám phá một mùa Halloween đầy màu sắc, gặp các nhân vật phản diện nổi tiếng của Disney, trải nghiệm các chương trình giải trí theo chủ đề, thưởng thức ẩm thực theo mùa...

Lễ hội Rượu vang & Ẩm thực Hồng Kông

Điểm nhấn đáng mong chờ nhất dịp cuối tháng 10 này chính là Lễ hội Rượu vang & Ẩm thực Hồng Kông (Hong Kong Wine & Dine Festival), diễn ra trong 4 ngày từ 29/10-01/11, do Tổng cục Du lịch Hồng Kông (HKTB) phối hợp cùng Hội đồng Liên ngành Rượu vang Bordeaux (CIVB) tổ chức tại Trung tâm sự kiện Central Harbourfront và Công viên Tamar.

Lễ hội Rượu vang & Ẩm thực Hồng Kông 2026 diễn ra từ ngày 29/10 đến 1/11, kết hợp trải nghiệm ẩm thực và âm nhạc bên cảng Victoria

Sự kiện năm nay quy tụ hơn 340 gian hàng với hàng loạt dòng rượu vang hảo hạng cùng ẩm thực đặc sắc từ khoảng 31 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại khu vực Grand Wine Pavilion, du khách có cơ hội trải nghiệm những dòng vang danh tiếng, trong đó có Mouton Rothschild niên vụ 1982 (làm từ vụ nho cách đây 44 năm). Dòng vang này có hương trái cây chín xen lẫn bạc hà, quế và cà phê mocha cùng chất chát mượt.

Không chỉ rượu vang, lễ hội còn giới thiệu các món ăn đặc trưng từ những nhà hàng có sao Michelin danh giá, các hương vị “Only in Hong Kong” như bánh tart pudding sữa đậu nành mè đen, vốn là sự kết hợp đầy bất ngờ giữa truyền thống và kỹ thuật chế biến hiện đại.

Các món ăn được trình bày cầu kỳ, phục vụ cùng trải nghiệm thưởng thức rượu vang tại lễ hội

Ngay sau sự kiện này, Tháng Ẩm thực Hồng Kông (Hong Kong Gourmet Month) sẽ kéo dài suốt tháng 11, kết hợp cùng Cẩm nang Ẩm thực Đêm Hồng Kông (Hong Kong Late-Night Dining Guide) giúp du khách thỏa sức khám phá nhịp sống đêm rực rỡ.

Nhập vai “dân bản địa” với loạt trải nghiệm du lịch chuẩn mùa thu

Bên cạnh chuỗi sự kiện sôi động, mùa thu còn là thời điểm hoàn hảo nhất để khám phá cảnh sắc và nhịp sống đặc trưng của Hồng Kông. Trong đó, phải kể đến hoạt động trekking lên Lion Rock (Sư Tử Sơn), chiêm ngưỡng khu đô thị Cửu Long lấp lánh ánh đèn và cảng biển phía xa. Hay như đi bộ trên cung Dragon’s Back (Lưng Rồng), ngắm các bãi biển Shek O, Big Wave Bay và vịnh Tai Tam từ trên cao.

Cung Dragon’s Back (trái) và view nhìn toàn cảnh. Ảnh: Hong Kong Tourism Board

Ngoài ra, du khách nên trải nghiệm đón hoàng hôn trên du thuyền cảng Victoria, vừa nhâm nhi cocktail mát lạnh. Hoặc bạn có thể đến đảo Lantau (Đại Dữ Sơn), đi cáp treo cabin đáy kính, vừa nhìn ngắm núi rừng vừa di chuyển đến Ngong Ping, sau đó nối xe buýt số 21 khoảng 20 phút để ghé làng chài Tai O cổ kính.

Tại đây, du khách có thể khám phá những ngôi nhà sàn ven kênh, thưởng thức hải sản, tìm hiểu mắm tôm đặc trưng của làng chài rồi dừng chân uống một ly trà sữa Hồng Kông chuẩn vị.