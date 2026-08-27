Cách Hà Nội khoảng 140km, không gian nhà vườn xanh mát của gia đình anh Nguyễn Văn Kiên (SN 1990) ở phường Quảng Yên (Quảng Ninh) những ngày gần đây trở thành điểm du lịch hút khách nhờ khung cảnh bình dị, tựa như vùng sông nước miền Tây.

Chị Dương Kim Chi (SN 1993) cho biết đã di chuyển khoảng 30km từ Hạ Long tới Quảng Yên để tham quan, trải nghiệm sau khi biết đến địa điểm này qua mạng xã hội.

“Mình chưa có cơ hội đến miền Tây và trải nghiệm thực tế tại đây. Tuy nhiên, khi đến không gian nhà vườn ở Quảng Yên, mình thấy cảnh quan khá giống với hình ảnh về miền Tây mà bản thân từng xem qua truyền hình hay mạng xã hội”, chị kể.

Điểm đến như miền Tây thu nhỏ ở Quảng Yên, Quảng Ninh hút khách ghé thăm. Nguồn: Dương Kim Chi

Nữ du khách 33 tuổi nhận xét, địa điểm check-in khá rộng, có nhiều góc chụp hình đẹp.

Trong đó, khu vực “miền Tây thu nhỏ” gây ấn tượng với con mương nước trong xanh, hai bên bờ là rặng dừa soi bóng.

Phía dưới có một chiếc xuồng nhỏ màu xanh dương, được bố trí làm chỗ ngồi cho khách ngắm cảnh và chụp hình.

“Khi lên hình, bối cảnh ở đây tạo hiệu ứng thị giác khá tốt.

Thậm chí, nếu chọn được góc chụp phù hợp, bức ảnh sẽ có độ tương đồng tới 70-80%, tạo cho du khách cảm giác chân thực như đang len lỏi qua những con rạch ở miền Tây”, chị Chi chia sẻ.

Chị Chi diện áo bà ba, đội nón lá và đeo khăn rằn, chụp ảnh check-in giữa khung cảnh xanh mát. Ảnh: Dương Kim Chi

Cô gái trẻ cũng tiết lộ vì ghé vào buổi sáng nên thời tiết ở đây khá dễ chịu.

Để có những bức hình đẹp, chị còn đầu tư thuê trang phục mang đậm phong cách người miền Tây như áo bà ba, nón lá, khăn rằn.

“May mắn là anh chủ ở đây nhiệt tình hỗ trợ khách, từ chèo thuyền đến căn góc chụp ảnh và quay video nên mình có nhiều bức hình đẹp ưng ý”, chị Chi nói thêm.

Du khách nhận xét điểm đến phù hợp để trải nghiệm trong ngày. Ảnh: Dương Kim Chi

Chia sẻ với PV VietNamNet, anh Kiên cho biết địa điểm này từng được gia đình khai thác làm điểm tham quan, chụp ảnh từ trước.

Trong đó, khách chủ yếu tìm đến và ghé đông nhất vào mùa sen.

Tuy nhiên, khi thấy những video chèo xuồng giữa hàng dừa ở miền Tây được quan tâm trên mạng, anh quyết định cải tạo một phần không gian nhà vườn, tạo bối cảnh check-in tựa như vùng sông nước miền Tây.

“Không gian khai thác du lịch của gia đình mình rộng hơn 1ha, trong đó vùng trồng sen chiếm 1/3.

Con mương này vốn là mương thủy lợi phục vụ việc dẫn nước cho khu vực canh tác, dài khoảng 450m và rộng chừng 6-7m. Dọc hai bên được trồng 200 gốc dừa”, anh nói.

Du khách chọn trang phục nổi bật để có những bức hình đẹp ở "miền Tây thu nhỏ" giữa Quảng Yên. Ảnh: Hoàng Nguyễn/Đầm sen Quảng Yên

Khi chuyển đổi cảnh quan, anh Kiên tận dụng lợi thế sẵn có của khu đất nên chỉ làm thêm một số việc như: dọn bèo trên mặt mương; đưa xuồng xuống thử nghiệm…

Ngày trời mưa, anh phải “canh” con kênh để giữ mực nước an toàn. Nếu nước dâng, anh phải tháo bớt nước.

Hiện đoạn mương được đưa vào khai thác du lịch dài khoảng 60m với 3 chiếc thuyền. Anh Kiên tiếp tục trang trí, thiết kế tiểu cảnh để tạo cảnh quan chân thực và hấp dẫn hơn.

Không gian nhà vườn này cũng được du khách gợi ý làm địa điểm du lịch Quảng Ninh dịp 2/9. Ảnh: Hoàng Nguyễn/Đầm sen Quảng Yên

“Mình từng tới miền Tây du lịch nhiều lần và rất thích cảnh quan trong đó. Đặc biệt là những vườn dừa và cây ăn quả sai trĩu, cho thu hoạch quanh năm.

Khi về địa phương, mình cũng ấp ủ gây dựng một khu du lịch như thế nhưng đòi hỏi kỳ công và cần chỉnh sửa dần dần cho phù hợp vì khí hậu, thổ nhưỡng và cả thời gian cây cho quả mỗi nơi lại một khác”, anh Kiên chia sẻ.

Chủ khu tham quan cho hay, ngoài con mương, hàng dừa, trong khuôn viên còn có đầm sen rộng và nhiều tiểu cảnh trên bờ như: nhà tranh vách đất, cầu gỗ…

Anh còn đặt thêm thuyền thúng từ địa phương khác về, phục vụ khách tới tham quan, chụp hình có thêm trải nghiệm giống như ở miền Tây.

Du khách chụp hình ở đầm sen. Ảnh: Dương Kim Chi

Anh Kiên tiết lộ thêm, hiện mỗi tuần, điểm đến này đón khoảng 50 lượt khách/ngày, tăng hơn vào cuối tuần.

Du khách chủ yếu đến từ các địa phương lân cận trong địa bàn tỉnh và có cả khách Hà Nội, Hải Phòng.

Được biết, địa điểm “miền Tây thu nhỏ” ở Quảng Yên cách trung tâm Hạ Long chỉ khoảng 30km. Du khách từ các vùng lân cận có thể di chuyển thuận tiện tới đây qua các tuyến đường lớn và cao tốc.

Nếu có dịp ghé thăm Quảng Yên, du khách cũng đừng quên thưởng thức các món ngon bản địa như: bún xào ngán, sam 7 món, rạm rang lá lốt, tôm “bò”…