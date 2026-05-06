Dù đón lượng khách lớn (trên 40.000 lượt khách/ngày) và đang trong tình trạng quá tải, ban quản lý nơi đây đã có cách xử lý được nhiều người ủng hộ.

Họ tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ về mọi mặt như: toàn bộ nhân viên mặc cổ phục, tương tác khi xếp hàng; bãi đỗ xe thông minh; bổ sung chương trình biểu diễn… Nhờ đó họ nhận được nhiều lời khen từ du khách.

Các nhân viên Hoàng Hạc Lâu đều mặc trang phục cổ xưa, việc tiếp đón du khách cũng rất chu đáo. Ảnh: 163

Trong suốt kỳ nghỉ, toàn bộ nhân viên tại Hoàng Hạc Lâu đều mặc trang phục phong cách thời Đường khi làm việc. Nhiều du khách cho biết, vừa bước vào khuôn viên đã có cảm giác như quay về quá khứ hàng nghìn năm, trải nghiệm nhập vai rất chân thực, trang 163 đưa tin.

Một du khách họ Vương đến từ Thường Đức (Hồ Nam) chia sẻ: “Nhân viên mặc cổ trang để hướng dẫn, thuyết minh, phục vụ - đi đến đâu cũng thấy câu chuyện lịch sử. Những chi tiết nhỏ khiến tòa lầu như ‘sống lại’”.

Trên mạng xã hội, cụm từ “vừa vào cổng là nhập vai” trở thành đánh giá phổ biến dành cho điểm đến này trong dịp lễ.

Để giảm áp lực tại khu vực lên lầu chính, ban quản lý đã biến khu xếp hàng thành không gian tương tác văn hóa. Các nhân viên mặc đồ cổ trang sẽ đối thơ, đố chữ cùng du khách, tặng quà lưu niệm nhỏ... Du khách vừa chờ vừa thưởng thức nhạc cụ dân tộc, lại được trực tiếp tham gia trò chơi, nên thời gian xếp hàng “trôi qua lúc nào không hay”.

Nhiều người còn quay video, chụp ảnh và nhận xét: “Đây là trải nghiệm xếp hàng ‘đậm chất văn hóa’ hiếm có”.

Đối với du khách đi xe cá nhân, bài toán “khó tìm chỗ đỗ xe” được giải quyết bằng cách: mở đặt chỗ bãi đỗ xe online từ trước, công khai sức chứa và quy trình; hướng dẫn khách đi theo khung giờ lệch cao điểm và bố trí nhân viên điều tiết trực tiếp tại hiện trường.

Không dừng lại ở các hoạt động truyền thống, dịp lễ năm nay, khu danh thắng còn ra mắt chương trình biểu diễn tương tác mới, kết hợp không gian trà đạo và nghệ thuật cổ phong, nhanh chóng trở thành điểm check-in được yêu thích.

Song song đó, các chương trình thực cảnh cũng được nâng cấp, tổ chức xuyên suốt trong khuôn viên, mang đến cảm giác “đi đến đâu cũng có trải nghiệm”.

Giữa áp lực quá tải trong dịp cao điểm, cách làm của lầu Hoàng Hạc cho thấy một hướng đi đáng chú ý - không né tránh đông đúc mà biến nó thành trải nghiệm. Và chính điều đó đã giúp điểm đến này tiếp tục giữ vững sức hút với du khách trong mùa lễ năm nay.