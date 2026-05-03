Chiều 3/5, thông tin từ Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 (từ ngày 25/4 đến ngày 3/5), trên địa bàn tỉnh ước đón khoảng 2.777.123 lượt khách du lịch. Trong đó, khách trong nước là 2.502.560 lượt, khách quốc tế 274.563 lượt.

Dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4-1/5, tỉnh Ninh Bình đón gần 2,8 triệu lượt khách du lịch. Ảnh: B.N

Cũng theo sở này, lượng khách du lịch dịp nghỉ lễ tăng 123,9% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu từ du lịch ước đạt 4.216,1 tỷ đồng, tăng 205,1% so với năm 2025.

Sở Du lịch Ninh Bình cũng thông tin, trong 9 ngày nghỉ lễ, một số khu và điểm du lịch có nhiều sản phẩm du lịch mới thu hút đông đảo du khách. Đáng chú ý như: Khu du lịch biển đón 329.377 lượt khách; Khu sinh thái Tràng An 108.500 lượt khách; Khu văn hoá tâm linh Bái Đính - Thung Ui 54.103 lượt khách; Khu sinh thái Thung Nham 49.954 lượt khách; Khu du lịch Tam Cốc Bích Động 42.347 lượt khách; Khu công viên nước Sun Uban City 52.182 lượt khách...

Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc được diễn ra. Ảnh: B.N

Dịp này, tỉnh Ninh Bình cũng tổ chức Khai mạc mùa du lịch biển Ninh Bình 2026 diễn ra vào tối 28/4 với chủ đề “Ninh Bình - Từ non thiêng đến biển rộng” và chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, quảng bá sản phẩm và ẩm thực đặc trưng (từ ngày 28/4 - 1/5) tại Khu du lịch biển Thịnh Long, xã Hải Thịnh. Đây là lần đầu tiên tỉnh Ninh Bình tổ chức khai chương du lịch biển.

Ngoài ra, tại Thung Ui đã diễn ra Lễ hội Đàn Kính Thiên năm 2026 với chủ đề “Huyền thiên cổ đàn"; Khu du lịch Tam Cốc đã tổ chức chương trình “Đông A Khải Hoàn 2026”; “Tự hào Hoa Lư” tại Phố cổ Hoa Lư; Lễ hội truyền thống Đình làng Phú Hào phường Vị Khê và đón Bằng công nhận di sản phi vật thể quốc gia; bắn pháo hoa tầm cao chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế lao động tại khu vực Quảng trường Trống Đọi Tam, thuộc Khu đô thị SunUrban City …

Doanh thu ước đạt từ du lịch hơn 4.200 tỷ đồng. Ảnh: B.N

Tính từ đầu năm 2026 đến hết ngày 3/5, toàn tỉnh Ninh Bình đón 14.364.613 lượt khách. Trong đó, khách nội địa 12.840.513 lượt, khách quốc tế 1.524.100 lượt. Doanh thu từ du lịch ước đạt 15.710 tỷ đồng.