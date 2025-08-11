Thuế TPHCM vừa công khai danh sách 105 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tính đến tháng 6/2025, với tổng số tiền hơn 4.700 tỷ đồng.

Đứng đầu danh sách là Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Thuận Việt (Công ty Thuận Việt) với số tiền nợ lên đến 3.239 tỷ đồng.

Ngoài ra, CTCP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ (nợ 170 tỷ đồng) và Công ty TNHH Bất động sản MSB (nợ 108 tỷ đồng) cũng nằm trong nhóm doanh nghiệp nợ thuế trên 100 tỷ đồng.

Thành lập năm 1999, Công ty Thuận Việt ban đầu được biết đến là một nhà thầu quy mô lớn, chuyên xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.

Một chung cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Công ty Thuận Việt triển khai. Ảnh: Anh Phương

Năm 2003, doanh nghiệp này lấn sân sang lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản bằng việc góp vốn và trở thành cổ đông sáng lập CTCP Tập đoàn SSG, với dự án tiêu biểu là Khu phức hợp Saigon Pearl (quận Bình Thạnh cũ, TPHCM).

Sau đó, Công ty Thuận Việt còn tham gia phát triển nhiều dự án bất động sản khác tại TPHCM như: Pearl Center, Sunwah Pearl, SSG Tower, Saigon Airport Plaza...

Tại dự án 1.330 căn hộ thuộc khu đất 38,4 ha ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm (tên thương mại: New City), Công ty Thuận Việt là một trong ba công ty liên danh chủ đầu tư. Mục tiêu ban đầu của dự án là xây dựng khu tái định cư. Tuy nhiên, sau đó liên danh chủ đầu tư đã tự ý thay đổi thiết kế thành nhà ở thương mại và chuyển nhượng hơn 1.228 căn cho khách hàng.

Trong danh sách nợ thuế còn có CTCP Sài Gòn One Tower (nợ 86 tỷ đồng), chủ đầu tư ban đầu của dự án Saigon One Tower tọa lạc tại giao lộ Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt (quận 1 cũ). Dự án này ngừng thi công và bỏ hoang suốt 14 năm.

Dự án Saigon One Tower dừng thi công từ năm 2011 đến nay. Ảnh: Hoàng Giám

Năm 2017, dự án bị Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) thu giữ liên quan đến khoản nợ hơn 7.000 tỷ đồng tại hai ngân hàng. Cuối năm 2021, Viva Land (liên quan hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) xuất hiện với vai trò phát triển dự án, đồng thời đổi tên thành IFC One Saigon. Sau khi thay lớp kính bên ngoài, đến nay dự án vẫn chưa được thi công trở lại.

Ngoài ra, CTCP Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phát Đạt cũng nợ thuế gần 15 tỷ đồng. Giai đoạn 2020-2023, với chiến lược phát triển đa ngành, Phát Đạt Corporation đã nâng tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ tại công ty này từ 68% lên 99,8%.

Một số dự án nổi bật của CTCP Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phát Đạt gồm: Phát Đạt - Dung Quất Industrial Township (Quảng Ngãi), Tai Tien Logistics Centre (TPHCM), Ham Ninh Industrial Cluster (An Giang) và Cao Lãnh Industrial Townships (Đồng Tháp).



