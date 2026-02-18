Ngựa được ướp xác

Chú ngựa mang tên Man o' War là một huyền thoại trong lịch sử đua ngựa của nước Mỹ. Trong suốt sự nghiệp, con ngựa sinh năm 1917 này đã giành chiến thắng 20 lần và chỉ thua đúng 1 lần duy nhất, mang về tổng cộng gần 250.000USD tiền thưởng. Vào năm 1920, Man o' War từng phá nhiều kỷ lục về tốc độ ở Mỹ và trên thế giới, được vinh danh là "Ngựa của năm" trong 2 năm liên tiếp 1919 và 1920.

Chú ngựa đua huyền thoại Man o' War. Ảnh: Britannica

Khi qua đời ở tuổi 30, Man o' War được ướp xác rồi an táng bên ngoài chuồng ngựa tại trang trại Faraway Farm. Lễ tang của chú ngựa này thu hút tới hơn 2.500 người tham dự và được đài NBC truyền hình trực tiếp.

Ngựa được chôn cất theo nghi thức của quân đội Mỹ

Commanche là động vật duy nhất thuộc Lữ đoàn kỵ binh số 7 của Mỹ còn sống sót sau trận "Little Bighorn" năm 1876. Sau trận chiến khốc liệt, Commanche được tôn vinh như một anh hùng, không bao giờ bị cưỡi nữa và luôn tham gia các cuộc diễu hành của quân đội Mỹ.

Khi qua đời, Commanche được tổ chức một tang lễ đầy đủ theo nghi thức của quân đội. Xác của chú ngựa này sau đó được nhồi bông và trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Dyche.

Ngựa được phong tước hiệp sĩ

Eclipse và Hoàng tử William Augustus. Ảnh: Wikipedia

Eclipse là chú ngựa đua bất khả chiến bại của Hoàng tử William Augustus, được Hoàng gia Anh phong tặng tước hiệu hiệp sĩ vào thế kỷ 18. Tên gọi của chú ngựa này bắt nguồn từ việc được sinh ra vào dịp nhật thực năm 1974.

Trong suốt sự nghiệp, Eclipse giành chức vô địch cả 18 lần tham gia các giải đua, tạo thành câu nói thương hiệu: "Eclipse về nhất, đám còn lại không biết ở đâu". Một sự thật thú vị khác là 95% ngựa đua hiện tại đều thuộc dòng dõi của Eclipse.

Ngựa được phòng hàm trung sĩ

Trung sĩ Reckless của quân đội Mỹ. Ảnh: Wikipedia

Từ một con ngựa đua được mua với giá 250USD tại Seoul, Hàn Quốc, Reckless đã trở thành chú ngựa duy nhất trong lịch sử nước Mỹ được phong quân hàm trung sĩ.

Trong Chiến tranh Triều Tiên, Reckless đã gia nhập đội ngựa chuyên chở vũ khí cho đại đội chống tăng thuộc Sư đoàn thủy quân lục chiến số 5 vào năm 1952. Trong trận chiến Outpost Vegas kéo dài 5 ngày, Reckless đã chuyên chở 386 băng đạn nặng gần 4.000kg, vượt qua hơn 56km đường mòn đồi dốc. Sau khi đạn dược được dỡ khỏi lưng, chú ngựa này lại chở binh sĩ bị thương xuống núi tới nơi an toàn.

Điều đặc biệt là Reckless làm tất cả nhiệm vụ mà không cần người điều khiển. Ngay cả khi bị thương, chú ngựa này vẫn tiếp tục quay trở về để thồ đạn lên chiến tuyến. Nhờ sự gan dạ của mình, Reckless đã được trao 2 huy chương Trái tim Đỏ, được phong hàm trung sĩ và qua đời vào năm 1968 khi 20 tuổi.