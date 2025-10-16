Ngày 15/10, TAND TP HCM vừa công bố bản án phúc thẩm vụ kiện đòi tài sản giữa nguyên đơn Đoàn Thảo Nhi (31 tuổi) và bị đơn Tống Đông Khuê (CEO Tống Đông Khuê, 26 tuổi, ngụ Bình Dương cũ). Theo đó, HĐXX bác đơn kháng cáo của bị đơn, buộc Khuê phải trả cho nguyên đơn gần 44 tỷ đồng đã vay mượn từ năm 2020-2022, thời gian 2 người có quan hệ tình cảm và đã tổ chức đính hôn (chưa đăng ký kết hôn).

Nguyên đơn cho biết, bạn trai nhiều lần nhờ vay giúp để mua nhiều xe sang đánh bóng tên tuổi, có mối quan hệ dễ dàng làm ăn. Tổng cộng, số tiền Nhi chuyển cho Khuê vay lên tới 106,8 tỷ đồng, sau đó Khuê đã trả hơn 46 tỷ đồng. Trong quá trình kiện tụng, Nhi chỉ yêu cầu Khuê trả số tiền gốc gần 44 tỷ đồng.

Tống Đông Khuê từ lâu được biết đến là CEO của công ty truyền thông và thú chơi siêu xe đắt tiền, nổi tiếng với gần 180.000 người theo dõi trên Facebook và khoảng 67.000 người theo dõi trên Instagram. Anh còn là người sáng lập Vietnam Drift Club và thường xuyên tham gia các giải đấu drift xe.

Dưới đây là danh sách những siêu xe, xe siêu sang từng qua tay đại gia này, trong đó có nhiều siêu xe hàng hiếm tại Việt Nam.

1. McLaren 720S

Trong số những mẫu xe sang, siêu xe mà vị CEO trẻ tuổi từng sở hữu, chiếc McLaren 720S có giá trị lớn nhất. Theo tìm hiểu của báo VietNamNet, xe được mua lại từ một đại gia lan đột biến ở Bình Dương, có giá gần 20 tỷ đồng và từng được Tống Đông Khuê sử dụng làm xe hoa đón bạn gái Thảo Nhi trong đám hỏi vào cuối năm 2021.

Nguyên bản, xe có ngoại thất sơn màu tím. Chủ nhân đầu tiên của xe là đại gia Vũng Tàu chơi xe nổi tiếng. Gói độ Novitec N-Largo trên siêu xe này chỉ giới hạn 15 bộ trên toàn thế giới, với giá khoảng 3 tỷ đồng. Thời điểm mua mới, chiếc McLaren 720S có giá lên tới 24 tỷ đồng.

2. McLaren 570S

Trước khi sở hữu chiếc McLaren 720S đắt tiền, CEO Tống Đông Khuê đã mua chiếc McLaren 570S hàng hiếm và sử dụng trong chuyến đi ra Bắc hồi đầu năm 2021. Siêu xe này từng nằm trong bộ sưu tập xe của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường vào năm 2016. Giá trị chiếc 570S hiện ở mức 5-6 tỷ đồng.

Xe vốn được nâng cấp gói độ Vorsteiner, song đã tháo bỏ và trở về nguyên bản. McLaren 570S được trang bị động cơ V8 tăng áp kép dung tích 3.8 lít, sản sinh sức mạnh 562 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h khá ấn tượng khi chỉ tốn 3,2 giây cùng vận tốc tối đa ở mức 328 km/h.

3. Ferrari 458 Italia

Giữa năm 2022, tay chơi drift nổi tiếng mạnh tay chi khoảng 10 tỷ đồng tậu chiếc Ferrari 458 Italia độ Misha Designs độc nhất Việt Nam. Chỉ vài ngày sau khi mua, chiếc xe gặp sự cố nhưng may mắn không xảy ra hỏa hoạn. Sau đó, Tống Đông Khuê đã tháo bỏ bodykit độ và trả lại ngoại hình nguyên bản.

“Trái tim” của Ferrari 458 Italia là động cơ V8 hút khí tự nhiên, dung tích 4.5 lít, cho ra công suất tối đa 562 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm. Nhờ đó, “siêu ngựa Ý” có thể bứt tốc từ 0-100 km/h trong 3,4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 339 km/h.

4. Audi R8

Tuy có giá không quá đắt đỏ, song Audi R8 là chiếc siêu xe đầu tiên mà Tống Đông Khuê sở hữu. Đặc biệt hơn, chủ nhân đầu tiên của chiếc R8 V10 Plus là vợ chồng ca sĩ Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Năm 2021, vị đại gia Bình Dương phải bỏ ra hơn 10 tỷ đồng để mua về chiếc xe này.

Audi R8 V10 Plus dùng chung động cơ V10 hút khí tự nhiên, dung tích 5.2 lít với “đối thủ” Lamborghini Huracan LP610-4, do cả 2 xe đều chung tập đoàn Volkswagen. Cỗ máy này cho sức mạnh 602 mã lực và mô-men xoắn tối đa 560 Nm.

5. Mercedes-Maybach S 450

Đầu năm 2022, CEO Tống Đông Khuê khiến nhiều người bất ngờ khi mua tặng vợ (tức hôn thê cũ Đoàn Thảo Nhi) chiếc Mercedes-Maybach S 450 4Matic trị giá khoảng 6 tỷ đồng, nhưng chiếc xe sang nhanh chóng bị bán lại chỉ 2 tháng sau đó.

Xe có ngoại thất sơn màu xanh lục bảo Emerald Green, đi kèm bộ mâm đa chấu đã độ lại cùng khoang nội thất màu đen chủ đạo. Hàng ghế sau của xe mang phong cách thương gia, gồm 2 ghế độc lập và ngăn cách bằng tựa tỳ tay cố định, tủ làm mát rượu,…

6. Rolls-Royce Ghost

Bên cạnh hàng loạt siêu xe và xe sang, chiếc Rolls-Royce Ghost mà Tống Đông Khuê từng chia sẻ khoảnh khắc chụp cùng bạn gái Thảo Nhi tại Ninh Bình cũng có giá lên tới 8-9 tỷ đồng.

Ngoài những mẫu xe đắt tiền kể trên, nam CEO này cũng từng sở hữu nhiều mẫu xe khác đắt tiền không kém như Mercedes-Benz CLA 45 AMG, BMW M3 E93, BMW 428i Gran Coupe, Maserati GranTurismo hay Jeep Gladiator

