Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, biệt danh "Ngân 98") để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Ngân bị cáo buộc sử dụng cách thức "hàng tặng kèm" để tuồn ra thị trường sản phẩm giảm cân không phép, thu lợi hàng trăm tỷ đồng.

“Ngân 98” vốn được biết đến là một nữ DJ nổi tiếng ở TP.HCM nhờ ngoại hình nóng bỏng và phong cách trình diễn táo bạo. Cuối năm 2023, nữ DJ này khiến nhiều người bất ngờ khi mạnh tay chi 20 tỷ mua chiếc Maserati MC20. Ngân thường đăng tải nhiều hình ảnh, video ghi lại khoảnh khắc bên siêu xe này.

Theo tìm hiểu của phóng viên báo VietNamNet, chiếc Maserati MC20 của Ngân 98 được nhập khẩu thông qua đại lý chính hãng, có giá ước tính hơn 20 tỷ đồng. Xe thuộc phiên bản Cielo (mui trần). Đây cũng là chiếc MC20 Cielo duy nhất Việt Nam tính đến hiện tại.

Chiếc Maserati MC20 đầu tiên về Việt Nam thông qua đơn vị nhập khẩu tư nhân, nâng cấp gói độ mạ vàng trị giá 2 tỷ đồng.

Ngoài chiếc MC20 bản mui trần của nữ DJ vừa bị bắt, thị trường Việt hiện có khoảng 5 chiếc MC20 bản mui cứng khác, với đa dạng màu sắc khác nhau gồm xanh, vàng, trắng, đen, xám. Bản mui cứng có giá rẻ hơn khoảng 3-4 tỷ đồng so với bản mui trần.

Chiếc MC20 Cielo độc nhất Việt Nam có ngoại thất sơn màu vàng có tên Giallo Genio, đi kèm bộ mâm đa chấu phối hai tông màu sáng-tối, với kích thước 20 inch và lấy cảm hứng từ biểu tượng “cây đinh ba” của hãng xe Italy. Nổi bật bên trong là cùm phanh màu đỏ.

Siêu xe mui trần này có phần mui kính có thể đóng mở điện thông qua nút bấm trong cabin, tốn chưa đầy 12 giây và hoạt động cả khi xe di chuyển ở vận tốc dưới 50 km/h. Do cơ cấu mô-tơ điện, trọng lượng xe cũng nặng hơn khoảng 65 kg so với bản mui cứng.

Khoang nội thất của chiếc Maserati MC20 này dùng tông màu trắng chủ đạo, điểm xuyết bằng đường chỉ khâu màu xám. Nhiều chi tiết làm từ sợi carbon bề mặt nhám như bảng điều khiển trung tâm, ốp vô-lăng, ốp trong cửa,.v.v…

Maserati MC20 Cielo sử dụng động cơ Nettuno V6 tăng áp kép 3.0L do chính hãng xe này phát triển thay vì dùng động cơ của Ferrari sản xuất. Cỗ máy này sản sinh sức mạnh lên tới 621 mã lực và mô-men xoắn 730 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc 0-100 km/h chỉ tốn vỏn vẹn 3,0 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 320 km/h.

