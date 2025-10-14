Các vụ va chạm giữa xe sang như Rolls-Royce hay Bentley với xe phổ thông thường thu hút sự chú ý lớn vì chênh lệch giá trị giữa hai phương tiện. Trong nhiều trường hợp, phần thiệt hại trên xe sang dù nhỏ cũng có chi phí sửa chữa lên đến hàng trăm triệu đồng. Thời gian qua, không ít vụ va chạm tương tự ở Việt Nam khiến nhiều người không khỏi bất ngờ về chi phí sửa chữa xe siêu sang.

Ảnh: Hoàng Hải

Tối ngày 11/10 vừa qua, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh vụ va chạm giữa chiếc xe siêu sang Bentley Continental GT và chiếc Mitsubishi Outlander, trên đường Lê Quang Định (phường Gia Định, TP.Hồ Chí Minh). Chưa rõ nguyên nhân xảy ra va chạm, song rất nhiều người tò mò về chi phí sửa chữa và danh tính chủ nhân chiếc Bentley.

Ảnh: Hoàng Hải

Theo tìm hiểu của PV báo VietNamNet, chiếc Bentley Continental GT trên thuộc sở hữu của diễn viên Huỳnh Trấn Thành. Anh thường xuất hiện tại các sự kiện với hình ảnh cầm lái chiếc Bentley 2 màu đặc biệt này.

Với phần cản trước, ốp hốc gió, vè bánh trước bên phải bị hỏng, ước tính chi phí sửa chữa và thay mới không dưới 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, cụm đèn chiếu sáng còn nguyên vẹn nhưng có thể bị xước nhẹ mặt kính đèn, cần phải thay mới nhưng chi phí sẽ không lớn.

Ngoài chiếc Bentley, Trấn Thành cũng đang sở hữu chiếc Rolls-Royce Ghost thế hệ thứ 2 có giá không dưới 35 tỷ đồng, đặt mua qua đại lý chính hãng.

Chiếc Bentley Continental GT của nam diễn viên nổi tiếng thuộc phiên bản V8, nhập khẩu thông qua đại lý chính hãng. Giá xe ở mức hơn 20 tỷ đồng chưa gồm các tùy chọn mua thêm. Đây là phiên bản được nhiều đại gia lựa chọn, do giá bán rẻ hơn bản W12 khoảng 10 tỷ đồng.

Continental là dòng xe coupe duy nhất của hãng xe sang Anh quốc, kết hợp hài hòa giữa yếu tố sang trọng và hiệu năng. Do đó, không ít tay chơi siêu xe tại Việt Nam chọn dòng xe này để sử dụng, trong đó có doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (tức Cường Đô-la).

Điểm nhấn chính trên chiếc Bentley Continental GT nằm ở cụm đèn pha với công nghệ LED Matrix đi kèm hiệu ứng pha lê bắt mắt. Nếu xảy ra va chạm và cụm đèn này bị hư hỏng, chủ xe phải bỏ ra số tiền không dưới 3.400 Euro để thay mới toàn bộ (tương đương 120 triệu đồng).

Bên dưới nắp ca-pô chiếc Bentley Continental GT V8 là động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0L, sản sinh công suất tối đa 542 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm. Đi kèm với động cơ này là hộp số 8 cấp ly hợp kép PDK của chính Porsche cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 318 km/h.

