Tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những khu vực phát triển năng động nhất của TP.HCM, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, Thủ Đức đang thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của các nhà đầu tư và người mua nhà.​

Sau sáp nhập, vai trò "đầu tàu kinh tế" của TP.HCM càng rõ nét, khi GRDP tăng gần gấp đôi Hà Nội, chiếm 1/4 GDP cả nước, nếu cộng thêm quy mô của Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương. Trong đó, bất động sản khu đông - cụ thể là TP. Thủ Đức sẽ càng “cất cánh” với lịch sử luôn dẫn đầu nguồn cung, tỉ lệ hấp thụ và tiềm năng tăng giá giai đoạn vừa qua. Đặc biệt, khi sáp nhập khu đông là cực tăng trưởng mạnh của TP.HCM và Việt Nam.

Trong đó, hạ tầng được kỳ vọng có bước tiến lớn khi TP. Thủ Đức lên kế hoạch phát triển 9 tuyến đường sắt đô thị và liên vùng, kết nối trực tiếp với phần còn lại của TP.HCM với sân bay Long Thành, kỳ vọng đáp ứng 50 - 60% nhu cầu di chuyển của người dân.

Bên cạnh giao thông, quy hoạch cũng tập trung nâng cao chất lượng hạ tầng xã hội. Diện tích đất dành cho giáo dục cấp đô thị sẽ tăng gần 5 lần, đất cho y tế tăng hơn 10 lần, đất dành cho công trình văn hóa và thể thao tăng gấp 3 lần, còn công viên cây xanh sẽ đạt 1.800 ha… tạo dư địa lớn về khả năng gia tăng giá trị bất động sản khu vực.

Động lực để Thủ Đức dẫn đầu đường đua tăng trưởng

Sở hữu vị trí cửa ngõ, hạ tầng đồng bộ cùng sức hút đầu tư mạnh mẽ, TP. Thủ Đức đang khẳng định vị thế là một trung tâm mới, sôi động và hiện đại. Giờ đây, khi đồ án quy hoạch từng phân khu hoàn thiện, bất động sản được kỳ vọng trở thành yếu tố phát triển chủ lực, đóng góp quan trọng vào mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, sáng tạo và bền vững.

Vào chu kỳ mới, quý II/2025, các chuyên gia nghiên cứu cũng dành nhiều lời “có cánh” khi nguồn cung mới bắt đầu đổ bộ. Các chủ đầu tư bắt đầu ra mắt dự án mới sau giai đoạn trầm lắng kéo dài. Tuy nhiên, theo ghi nhận thị trường, nguồn cung khởi sắc nhưng vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu thật, nhất là phân khúc căn hộ vừa túi tiền, thiết kế thông minh, tiện ích chức năng hiện đại, pháp lý minh bạch… Đó là lý do, những sản phẩm chất lượng phân khúc trung cao trở thành hấp lực lớn ngay khi được công bố ra thị trường khu vực.

Theo các chuyên gia khảo sát và phân tích thị trường, dòng tiền đầu tư từ khu vực trung tâm TP.HCM, phía Bắc và kiều bào nước ngoài đang có sự dịch chuyển lớn theo hướng đổ mạnh về Thủ Đức; Thay vì “giam tiền” ở những khu vực bão hòa, nhà đầu tư tìm đến những đô thị trẻ đang trong giai đoạn phát triển hạ tầng đồng bộ, quy hoạch chiến lược, có tiềm năng tăng giá vượt trội trong 3 - 5 năm tới. Đồng thời, đây cũng là địa danh có mức tăng trưởng bền vững, dễ thanh khoản, nhiều lựa chọn đầu tư từ cho thuê đến lướt sóng hoặc giữ tài sản lâu dài.

Mảnh ghép mới tham gia nguồn cung khu đông

Góp phần vào nhịp tăng trưởng chung của TP. Thủ Đức, phường Linh Xuân được xem là địa phương lâu đời, gắn liền với lịch sử phát triển của khu vực, đang chuyển mình trở thành trung tâm đào tạo, sản xuất và trung chuyển quan trọng nhất khu vực, kết nối Bình Dương - Bà Rịa Vũng tàu và các địa phương khác của TP.HCM.

Bất động sản cũng theo đó được hưởng lợi lớn. Các chủ đầu tư sở hữu quỹ đất hiếm không chỉ mang đến nguồn cung mới mà còn trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm. Chẳng hạn, dự án Happy One Sora vừa ra mắt tại phường Linh Xuân, Thủ Đức và mới khởi công xây dựng đã tạo nên lực hấp dẫn lớn.

Giới hạn chỉ 507 sản phẩm, Happy One Sora đã tạo “địa chấn” nhẹ những ngày vừa qua khi sở hữu thiết kế tinh tế phong cách Nhật Bản, đối tác uy tín - TBS Group, ngân hàng tài trợ hàng đầu Việt Nam - Vietcombank…

Trong đó, hơn 30 tiện ích nội khu đa dạng như: Hồ bơi gia nhiệt, vườn 4 mùa, phòng chăm sóc sức khỏe, thư viện trẻ em, BBQ tầng thượng,... cũng là điểm cộng hút nhu cầu ở thực, nhu cầu đầu tư trung và dài hạn (khai thác cho thuê, cho con học đại học…).

Đặc biệt, không thể không kể đến điểm nhấn từ thương hiệu Vạn Xuân Group với uy tín 20 năm phát triển, đã ghi dấu ấn thành công qua nhiều dự án gồm: Happy One Phú Hòa, Happy One Premier, Happy One Central.

