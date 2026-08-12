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Cùng được khởi công từ cuối năm 2025, trường nội trú liên cấp Buôn Đôn là công trình hoàn thành sớm nhất trong 3 trường nội trú trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk. Đến nay, ngôi trường mới khang trang, hiện đại đã hoàn thiện, sẵn sàng đón học sinh vùng biên bước vào năm học mới.

Ông Võ Văn Lợi - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk (chủ đầu tư) cho biết, nhờ sự bám sát quyết liệt của chủ đầu tư, tinh thần làm việc hăng say, trách nhiệm của các đơn vị thi công, giám sát... dự án trường nội trú liên cấp xã Buôn Đôn đã đạt 99% khối lượng công việc.

Ông Lợi thông tin, hiện các đơn vị thi công đang dọn dẹp vệ sinh, lắp đặt trang thiết bị tại khối phòng học, nhà nội trú, nhà ăn cũng như nhà điều hành. Đối với hai trường nội trú liên cấp Ia R'vê và Ia Lốp, các đơn vị đang cũng đang được đẩy nhanh tối đa về tiến độ để kịp đón học sinh vào năm học mới.

Trường nội trú liên cấp Buôn Đôn cán đích sau hơn 10 tháng thi công. Ảnh: Hải Dương

Có mặt tại trường vào ngày 11/8, hiệu trưởng Thái Văn Lộc vui mừng chia sẻ, ngôi trường mới khang trang cùng cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại chính là động lực lớn để tập thể thầy cô yên tâm cống hiến, nâng cao chất lượng dạy và học ở vùng biên giới này.

Ông Lộc cho biết, để chuẩn bị tốt nhất cho buổi khai giảng năm học mới, những ngày qua, các thầy cô giáo đã không quản ngại khó khăn đến từng nhà tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa con em đến trường. Tính đến nay, đã có 160 học sinh đăng ký ở nội trú.

Để học sinh nhanh chóng bắt nhịp với môi trường học tập, sinh hoạt mới, nhà trường đã chủ động xin ý kiến Đảng ủy, UBND xã phối hợp cùng lực lượng công an, bộ đội địa phương. Các chiến sĩ sẽ trực tiếp đồng hành, hướng dẫn học sinh nếp sống kỷ luật trong thời gian đầu như giờ báo thức, gấp chăn màn ngăn nắp, vệ sinh cá nhân...

"Nhà trường đang gấp rút rà soát phương án giảng dạy, hoàn thiện các khâu chuẩn bị cuối cùng để mang đến cho các em học sinh một môi trường học tập mới trọn vẹn và đầy ý nghĩa", ông Lộc cho hay.

Ông Thái Văn Lộc kiểm tra các vật dung ở phòng nội trú của học sinh. Ảnh: Hải Dương

Trước đó, ngày 31/10/2025, UBND tỉnh Đắk Lắk chính thức phê duyệt dự án xây dựng 3 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Tổng vốn đầu tư cho 3 trường hơn 390 tỷ đồng, trong đó trường nội trú liên cấp Buôn Đôn hơn 158 tỷ đồng; trường nội trú liên cấp xã Ia R'vê hơn 126 tỷ đồng; trường nội trú liên cấp xã Ia Lốp 105 tỷ đồng.

Sau khi dự án hoàn thành, 3 trường nội trú liên cấp này sẽ phục vụ học tập, ăn ở và sinh hoạt cho hơn 3.000 học sinh vùng biên giới Đắk Lắk.

Riêng trường nội trú liên cấp xã Ea Bung có quy mô 1.304 học sinh cũng đã được khởi công từ tháng 3/2026.

Trường nội trú liên cấp Ea Rốk (Bộ Quốc phòng tài trợ) cũng đang được hoàn thiện những khâu cuối cùng để bàn giao đưa vào sử dụng.

Hình ảnh trường nội trú liên cấp Buôn Đôn cán đích sau 8 tháng thi công (ảnh chụp ngày 11/8):

Toàn cảnh trường nội trú liên cấp Buôn Đôn. Ảnh: Hải Dương

Khu nhà điều hành. Ảnh: Hải Dương

Dãy phòng học cấp 1. Ảnh: Hải Dương

Khu nhà ăn. Ảnh: Hải Dương

Bên trong phòng ăn. Ảnh: Hải Dương

Phòng nội trú của học sinh. Ảnh: Hải Dương