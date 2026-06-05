XEM VIDEO: Trường nội trú liên cấp Buôn Đôn

Sau hơn 5 tháng nỗ lực thi công, đến nay trường nội trú liên cấp Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã hoàn thành hơn 80% khối lượng công việc. Diện mạo ngôi nhà chung của hàng ngàn học sinh vùng biên giới đã hiện hữu trên mảnh đất Buôn Đôn.

Ghi nhận của VietNamNet sáng 5/6 cho thấy, hiện tại có 5 khối nhà chính bao gồm: THCS, tiểu học, hiệu bộ, nhà ăn và nhà nội trú đều đã hoàn tất công đoạn lợp mái.

Bên trong các phòng học, hệ thống điện cũng đã được lắp đặt và chuẩn bị cho công đoạn đóng trần. Tất cả phần nền nhà, lan can, hành lang đều cơ bản hoàn thành.

Phía bên ngoài, sân bê tông và đường nội bộ tại nhiều khu vực đã được hoàn thiện... Nhìn từ xa, những mái nhà màu xanh đã tạo nên hình ảnh ngôi trường nổi bật giữa vùng biên giới rộng lớn.

Nhìn từ trên cao, trường nội trú liên cấp Buôn Đôn nổi bật giữa cả vùng biên giới rộng lớn. Ảnh: Hải Dương

Ông Bùi Quang Duy - Giám đốc dự án trường nội trú liên cấp Buôn Đôn cho biết, hiện ngôi trường đã hoàn thành được 80% khối lượng công việc và bắt đầu bước vào những công đoạn hoàn thiện cuối cùng để kịp đưa vào sử dụng cho năm học mới.

Theo ông Duy, quá trình triển khai dự án gặp không ít thách thức do thời tiết nắng nóng khắc nghiệt của vùng biên, giá cả vật liệu, xăng dầu biến động tăng và nguồn nhân công khan hiếm. "Tuy nhiên, chúng tôi khẳng định, ngôi trường sẽ hoàn thành đúng hẹn để kịp đón học sinh vào năm học mới", ông nói.

Một dãy nhà đã hoàn thành phần thô. Ảnh: Hải Dương

Ngày 26/12/2025, dự án trường nội trú liên cấp Buôn Đôn chính thức được khởi công xây dựng tại xã biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Dự án có tổng mức đầu tư 158 tỷ đồng, ngôi trường sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh là con em đồng bào vùng biên giới.

Theo đánh giá từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Lắk (Ban B), trong số 3 trường nội trú liên cấp khởi công cùng thời điểm thì trường nội trú liên cấp Buôn Đôn có tốc độ xây dựng nhanh nhất, đạt 80% khối lượng. Đây cũng là ngôi trường đầu tiên hoàn thành việc lợp mái.

Trong khi đó, khối lượng hoàn thành tại trường nội trú liên cấp Ia Lốp chỉ đạt hơn 62%, trường Ia R'vê cũng mới chạm mức 70%.

Để kịp hoàn thành tiến độ trước ngày 30/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã điều động 100 cán bộ, chiến sĩ vào tăng cường hỗ trợ cho hai công trình Ia Lốp và Ia R'vê.

Hình ảnh trường nội trú liên cấp Buôn Đôn:

Các dãy nhà đều đã hoàn thành phần mái. Ảnh: Hải Dương

Hệ thống phòng học đang trong giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: Hải Dương

Sân bê tông của một dãy nhà đã hoàn thành. Ảnh: Hải Dương

Nhiều tuyến đường nội bộ cũng đã được hoàn thiện. Ảnh: Hải Dương

Công nhân thi công hành lang tầng 3 của 1 tòa nhà. Ảnh: Hải Dương

Công nhân thi công mái che. Ảnh: Hải Dương

Vách ngăn nhà hiệu bộ đã được dựng lên. Ảnh: Hải Dương