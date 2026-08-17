Theo báo cáo của tỉnh Thanh Hóa, địa phương có 6 công trình trường phổ thông nội trú tại các xã Yên Khương, Bát Mọt, Tam Thanh, Tam Lư, Sơn Thủy và Na Mèo khởi công năm 2025. Đến nay, khối lượng thực hiện ước đạt từ 72% đến 88% giá trị hợp đồng.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết địa phương đang tập trung chỉ đạo, huy động tối đa các nguồn lực, trong đó bổ sung nhân lực từ lực lượng Quân đội, Công an và các doanh nghiệp trên địa bàn; yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công liên tục “3 ca, 4 kíp”, tranh thủ tối đa thời gian để đẩy nhanh tiến độ các dự án khởi công năm 2025, bảo đảm chất lượng công trình và về đích đúng kế hoạch đề ra.

Đồng thời, tỉnh khẩn trương hoàn thành việc mua sắm, trang cấp thiết bị dạy học và các vật dụng phục vụ sinh hoạt cho các trường.

Cũng theo ông Liêm, đối với 10 trường khởi công năm 2026, tỉnh đang tập trung chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai các bước đầu tư, xây dựng theo yêu cầu.

Ghi nhận của VietNamNet tại một số công trình trường nội trú cho thấy, các nhà thầu đang gấp rút thi công, đẩy nhanh tiến độ để bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch.

Công trình Trường Nội trú liên cấp tiểu học và THCS Tam Lư hiện đã đạt 75% khối lượng công việc.

Những ngày qua, trên công trường, đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực làm việc ngày đêm để chạy đua tiến độ, kịp hoàn thành công trình để đón học sinh trong năm học mới.

Cán bộ, kỹ sư và công nhân đang làm việc "3 ca, 4 kíp".

Những chiếc quạt trần đầu tiên đang được lắp đặt.

Nền sân trường cũng đang trong quá trình hoàn thiện.

Tiến độ thi công Trường Nội trú liên cấp tiểu học và THCS Tam Thanh đã đạt trên 80%.

Các hạng mục đang được khẩn trương hoàn thiện để sớm đưa công trình vào sử dụng.

Cán bộ kỹ thuật kiểm tra lại các hạng mục đã lắp đặt.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng đã hoàn thiện.

Bàn ghế, trang thiết bị sẵn sàng cho năm học mới.

Ảnh: Lê Dương