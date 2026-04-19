Chơi vơi (2009) của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên là một trong những tác phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân của điện ảnh Việt, giai đoạn cuối những năm 2000. Bộ phim gây chú ý khi là phim nhựa đầu tiên của Việt Nam được lựa chọn trình chiếu tại Liên hoan phim (LHP) Venice 2009 - một trong những liên hoan phim danh giá hàng đầu thế giới.

Cảnh trong phim "Chơi vơi".

Bên cạnh đó, vào thời điểm công chiếu, Chơi vơi cũng tạo “cú hích” khi cùng lúc quy tụ dàn sao “khủng”. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho biết, anh hoàn toàn yên tâm và tự tin khi mời được dàn diễn viên điện ảnh tên tuổi: Hải Yến, Johnny Trí Nguyễn, Phạm Linh Đan.

Johnny Trí Nguyễn (vai Thổ)

Trong Chơi vơi, Johnny Trí Nguyễn thủ vai Thổ, một anh chàng Việt kiều lãng tử, thực dụng và đầy dục tính. Nhân vật Thổ đóng vai trò là "chất xúc tác" đẩy mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật chính vào tình thế chơi vơi, bế tắc.

Khi tham gia phim, Johnny Trí Nguyễn đang là ngôi sao phòng vé của dòng phim hành động Việt như: Dòng máu anh hùng, Nụ hôn thần chết… đồng thời từng tham gia các dự án Hollywood nên sự xuất hiện trong một phim nghệ thuật như Chơi vơi là điều khá bất ngờ.

Nam diễn viên tự nhận xét đó là vai diễn của dạng phim “đặc sệt” chất biểu hiện tâm trạng, tâm lý con người hơn là hành động. “Theo tôi, Chơi vơi có kịch bản đặc biệt, phá cách các thể loại kịch bản truyền thống và nó thực sự hấp dẫn tôi”, Johnny Trí Nguyễn nói.

Sau Chơi vơi, Johnny Trí Nguyễn tiếp tục tham gia các dự án như Bẫy Rồng, Tèo em… đều tạo được tiếng vang lớn. Đến năm 2016, anh góp mặt trong phim Fan cuồng (2016) đóng với Thái Hòa nhưng sau đó hạn chế tham gia các hoạt động trong nước.

Năm 2023, anh góp mặt trong series The Continental: From the World of John Wick (tiền truyện về John Wick), đóng cùng Nhung Kate - bạn gái cũ. Ngoài việc tập luyện, tài tử hướng đến lối sống thiền định để đạt được sự tỉnh thức trong cuộc sống.

Giữ tháng 4/2026, Johnny Trí Nguyễn gây chú ý khi xuất hiện tại buổi công bố phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh diễn ra tại TPHCM. Lần hiếm hoi góp mặt trong một sự kiện giải trí, nam diễn viên gây ấn tượng bởi vẻ ngoài phong độ, điển trai ở tuổi 52. Đây cũng là một trong những dự án đánh dấu sự trở lại của nam nghệ sĩ sau quãng thời gian vắng bóng trên màn ảnh rộng.

Trong Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, Johnny Trí Nguyễn đảm nhận vai Hữu tướng quân. Ngoài ra, anh còn giữ vai trò chỉ đạo võ thuật, tham gia tuyển chọn diễn viên. Nói về lý do tái xuất, sao nam cho biết đây là một dự án hoành tráng, có sự cộng hưởng giữa kịch bản, yếu tố lịch sử… Do đó, nam diễn viên cho rằng nếu không góp mặt sẽ là điều tiếc nuối đối với mình.

Đỗ Thị Hải Yến (vai Duyên)

Đỗ Thị Hải Yến, vai Duyên - nhân vật trung tâm của phim. Đây là một người phụ nữ trẻ sống trong hôn nhân thiếu kết nối, mang nhiều giằng xé nội tâm. Thời điểm đó, Hải Yến đã là gương mặt điện ảnh quen thuộc, từng gây tiếng vang với các phim như: Mùa hè chiều thẳng đứng, Người Mỹ trầm lặng, Chuyện của Pao… được xem là một trong những nữ diễn viên Việt có dấu ấn quốc tế rõ nét.

Năm 2010, sau khi gây ấn tượng với diễn xuất đầy nội tâm trong Chơi vơi, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong Cánh đồng bất tận - một bộ phim tạo nên cơn sốt phòng vé năm đó. Tuy nhiên, sau đó, cô lui về ở ẩn.

Đến năm 2015, Đỗ Thị Hải Yến là Cha và con và... (2015) của đạo diễn Phan Đăng Di. 5 năm qua, cô ít xuất hiện ở các sự kiện giải trí. Đỗ Thị Hải Yến kết hôn với doanh nhân Calvin Lâm năm 2012, có 3 con với anh.

Sau gần 1 thập kỷ ngưng đóng phim, cô bất ngờ trở lại với điện ảnh trong Quán Kỳ Nam. Khi tái xuất màn ảnh rộng, vẻ ngoài của cô vẫn khiến nhiều người xuýt xoa vì không thay đổi quá nhiều.

Dù đã ở độ tuổi 43 nhưng Đỗ Thị Hải Yến vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung nên khi đứng cạnh “anh tài” Liên Bỉnh Phát không thấy sự chênh lệch quá nhiều về độ tuổi. Sắp tới cô sẽ trở lại màn ảnh trong vai hoàng hậu ở phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh cùng Johnny Trí Nguyễn.

Phạm Linh Đan (vai Cầm)

Phạm Linh Đan tại LHP Cannes lần thứ 76 năm 2023.

Trong Chơi vơi, Phạm Linh Đan vai Cầm, bạn thân Duyên (do Đỗ Thị Hải Yến thủ vai) - người phụ nữ bí ẩn, cá tính, có mối quan hệ đặc biệt với Duyên, góp phần đẩy sâu những xung đột tâm lý trong phim. Linh Đan là diễn viên hoạt động chủ yếu tại Pháp, cô nổi tiếng qua bộ phim Indochine (Đông Dương, 1992) và giành giải César cho Nữ diễn viên triển vọng trong phim De battre mon cœur s'est arrêté năm 2006. Cô từng về Việt Nam giới thiệu phim Pars vite et reviens tard trong chương trình Toàn cảnh điện ảnh Pháp tại Việt Nam lần thứ nhất hồi tháng 10/2007.

Thời điểm nhận lời tham gia Chơi vơi, Linh Đan đã từ chối một số lời mời đóng phim ở nước ngoài để về Việt Nam. Phạm Linh Đan bị kịch bản phim và đạo diễn chinh phục.

Vai diễn gần đây nhất Phạm Linh Đan đảm nhận là vai người phụ nữ mờ nhạt trong phim The very private life of mister sim. Hình ảnh mới nhất công chúng thấy Linh Đan xuất hiện trên truyền thông khi cô dự thảm đỏ với chiếc đầm xẻ ngực, hội tụ dàn sao quốc tế tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 năm 2023.

Dàn diễn viên đặc biệt này cũng được kỳ vọng sẽ có dịp hội ngộ trở lại khi Chơi vơi được giới thiệu trong chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi Mới” tại LHP Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) diễn ra từ 28/6 đến 4/7/2026 tại Đà Nẵng.