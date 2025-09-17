XEM CLIP:

Trao đổi với PV VietNamNet ngày 16/9, ông Phạm Công Diễn - Chủ tịch UBND phường Thiên Hương, TP Hải Phòng, cho biết: Phường vừa có văn bản báo cáo UBND thành phố về sự việc hy hữu liên quan đến đất đai, xây dựng xảy ra trên địa bàn.

Ngôi nhà 2 tầng mà gia đình ông Hữu đang sử dụng là xây dựng trái quy định trên đất của người khác. Ảnh: Hoài Anh.

Xây nhà trên đất người khác rồi đòi chủ đất bán lại

Theo đó, tháng 9/2024, ông Nguyễn Đăng Ca và bà Trần Thị Kim Loan mua mảnh đất có sang tên sổ đỏ từ gia đình ông Nguyễn Trí Hậu, diện tích 60m2, thuộc thôn 7, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên (cũ), nay thuộc phường Thiên Hương, TP Hải Phòng.

Tuy nhiên, ngày 12/11/2024, gia đình bà Loan đến kiểm tra đất thì thấy gia đình ông Đỗ Văn Hữu và vợ là bà Vũ Thị Tuyến đang xây dựng ngôi nhà 2 tầng trên đất của mình.

Gia đình bà Loan yêu cầu họ dừng việc xây dựng, trả lại đất nhưng bất thành nên đã làm đơn trình báo lên xã Kiền Bái.

Sau đó, UBND xã Kiền Bái đã làm việc với các bên. Tại buổi làm việc, vợ chồng ông Hữu, bà Tuyến cho biết việc xây dựng nhà trên đất bà Loan là do nhầm lẫn. Vị trí đất nhà ông Hữu mua cách đó 4 thửa.

Vợ chồng ông Hữu cho biết việc xây dựng nhà trên đất bà Loan đứng tên là nhầm lẫn. Ảnh: Hoài Anh.

Chủ tịch UBND xã Kiền Bái đã có kết luận, yêu cầu gia đình ông Hữu dừng ngay việc xây dựng trên thửa đất của gia đình bà Loan, đề nghị hai bên gặp gỡ, tìm giải pháp giải quyết ổn thoả vấn đề. Nếu hai bên không tự giải quyết được, đề nghị tiếp tục giải quyết theo trình tự, thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền.

Sau buổi làm việc, UBND xã đã có thông báo yêu cầu dừng thi công công trình xây dựng gửi đến gia đình ông Hữu nhưng gia đình ông không chấp hành.

Vì vậy, gia đình bà Loan đã tiến hành khởi kiện lên Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Ngày 11/8/2025, TAND khu vực I - Hải Phòng đã xét xử sơ thẩm vụ việc trên.

Kết quả, tòa tuyên xử: “Buộc ông Đỗ Văn Hữu, bà Vũ Thị Tuyến phải di chuyển toàn bộ đồ đạc, tự tháo dỡ toàn bộ các công trình xây dựng trên thửa đất 4856, tờ bản đồ số 03, tại Tổ dân phố 7, khu vực Kiền Bái, phường Thiên Hương để trả lại thửa đất trên cho ông Nguyễn Đăng Ca, bà Trần Thị Kim Loan”.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, gia đình ông Hữu không những không dỡ nhà, trả lại đất cho gia đình bà Loan mà còn ngang nhiên hoàn thiện, sắm nội thất, dọn vào sinh sống. Gia đình ông Hữu còn đề nghị bà Loan bán mảnh đất cho mình với giá hơn 500 triệu đồng.

Ngày 15/9, UBND phường Thiên Hương đã tổ chức mời 2 bên lên làm việc.

Sau khi nghe ý kiến trình bày của các bên, Chủ tịch UBND phường Thiên Hương kết luận như sau: Khẳng định quyền sử dụng đất hợp pháp của ông Nguyễn Đăng Ca, bà Trần Thị Kim Loan; Yêu cầu ông Đỗ Văn Hữu, bà Vũ Thị Tuyến nghiêm túc chấp hành Bản án sơ thẩm số 08/2025/DS-ST ngày 11/8/2025 của TAND khu vực 1 - Hải Phòng.

Đồng thời, giao Công an phường phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình giải quyết vụ việc, ngăn chặn các hành vi cản trở, chống đối; Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ trưởng tổ dân phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để các bên chấp hành nghiêm quy định pháp luật, giữ gìn ổn định tình hình tại địa phương.

Vị trí lô đất do ông Hữu đứng tên ở cách ngôi nhà đã xây 4 thửa. Ảnh: Hoài Anh

Ông Đỗ Văn Hữu cho biết đã gửi đơn kháng cáo Bản án sơ thẩm của TAND Khu vực 1 - Hải Phòng đến TAND thành phố Hải Phòng.

Trong quá trình chờ kết quả xét xử phúc thẩm của TAND thành phố Hải Phòng, chính quyền đề nghị hai bên tiếp tục thỏa thuận để thống nhất phương án giải quyết, đảm bảo hạn chế tối đa thiệt hại và chấp hành nghiêm quy định pháp luật.