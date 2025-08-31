Theo thống kê từ Sở Nội vụ TP Hải Phòng, tính đến thời điểm hiện tại, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố đã đề xuất điều động, biệt phái tổng cộng 335 cán bộ, công chức, viên chức nhằm tăng cường nguồn lực cho hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

Việc này nằm trong khuôn khổ triển khai kế hoạch của UBND thành phố Hải Phòng về công tác luân chuyển, điều động, biệt phái và tăng cường cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp.

Cụ thể, trong số 335 trường hợp được đề nghị có 58 cán bộ, công chức, viên chức đã xác định rõ nơi công tác hiện tại và nơi có nguyện vọng chuyển đến; 277 trường hợp còn lại hiện chưa xác định được nguồn điều động cụ thể.

Dự kiến, trong thời gian tới, UBND TP Hải Phòng sẽ tiến hành luân chuyển, điều động, biệt phái các cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực quan trọng như: quy hoạch, xây dựng, kiến trúc, giao thông, quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường, giáo dục và đào tạo.

Rất đông người dân đến làm thủ tục hành chính tại các Trung tâm phục vụ hành chính công tại Thái Nguyên.

Còn tại Thái Nguyên sau khi chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm tính thông suốt trong quản lý, điều hành. Với nhiều giải pháp linh hoạt, bộ máy mới tinh gọn hơn và tạo chuyển biến rõ rệt trong phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, khẳng định quyết tâm đổi mới nền hành chính.

Trước ngày 1/7, có 279 cán bộ, công chức cấp tỉnh đã được điều động về xã, phường. Đến cuối tháng 8, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tiếp tục bố trí, điều động, biệt phái thêm 140 trường hợp, trong đó có 39 chuyên ngành kế toán, 18 chuyên ngành công nghệ thông tin, chuyển đổi số, 6 chuyên ngành địa chính, 7 chuyên ngành xây dựng, còn lại các chuyên ngành khác.

Song song, công tác đào tạo được đẩy mạnh. Chỉ trong hai tháng, hơn 4.300 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia tập huấn chuyên sâu về tài chính – ngân sách, đất đai, tư pháp, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số. Nhiều ngành áp dụng hình thức "cầm tay chỉ việc" tại cơ sở, giúp đội ngũ nhanh chóng thích ứng.

Việc sắp xếp cơ sở vật chất, trụ sở, phương tiện, trang thiết bị được triển khai quyết liệt, bảo đảm không để gián đoạn công việc. Nhiều xã mới tận dụng nguyên trạng trụ sở cũ hoặc mượn tạm trụ sở cấp huyện. Với những cán bộ phải di chuyển xa, HĐND tỉnh đã kịp thời ban hành nghị quyết hỗ trợ 4 triệu đồng/người/tháng tiền thuê nhà, đi lại trong giai đoạn 2025 – 2027. Chính sách này thể hiện sự nhân văn, đồng thời khích lệ tinh thần cán bộ, công chức ở cơ sở.