Ngày 12/6, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị thông báo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an.

Đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Đại tá Vũ Văn Đấu nhận nhiệm vụ giám đốc Công an tỉnh Điện Biên. Ảnh: công an cung cấp.

Đại tá Vũ Văn Đấu khẳng định, trên cương vị công tác mới sẽ kế thừa và phát huy truyền thống của Công an Điện Biên anh hùng, tiếp tục đoàn kết, gắn bó, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, vì bình yên của nhân dân.