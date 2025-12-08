Tại tỉnh Điện Biên, phong trào xây dựng nông thôn mới đang bước vào giai đoạn phát triển chiều sâu và bền vững hơn nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường. Đây được xem là điểm tựa quan trọng giúp địa phương huy động sức dân, tạo sự đồng thuận rộng khắp và thúc đẩy các chương trình mục tiêu quốc gia đạt kết quả thực chất.

Nhiều năm qua, hai cơ quan đã hình thành cơ chế phối hợp rõ ràng, thường xuyên chia sẻ thông tin, thống nhất nội dung tuyên truyền và triển khai phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân. Cách làm này giúp nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới lan tỏa đến từng thôn bản, từng cộng đồng dân cư, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Mùa A Vảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên cho biết, việc phối hợp tạo nên sự thống nhất trong chỉ đạo và triển khai, giúp từng công việc đi vào chiều sâu. Cán bộ Mặt trận và ngành nông nghiệp xuống cơ sở không chỉ để hướng dẫn kỹ thuật, khảo sát nhu cầu mà còn vận động người dân tham gia thảo luận, bàn bạc và thực hiện các công trình thiết yếu.

Kết quả giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh huy động hơn 125 tỷ đồng từ cộng đồng dân cư; người dân hiến trên 152.000m² đất và đóng góp hơn 35.500 ngày công. Nhiều công trình giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa được hoàn thành, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều mô hình nông nghiệp ở Điện Biên áp dụng kỹ thuật và công nghệ mới cho năng suất, chất lượng cao.

Trong sản xuất nông nghiệp, sự kết hợp giữa chuyên môn ngành và vận động của Mặt trận giúp địa phương hình thành 400 mô hình ứng dụng công nghệ mới, thúc đẩy liên kết sản xuất tiêu thụ. Đến nay, tỉnh có 133 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao và 5 sản phẩm đạt 4 sao của 88 chủ thể, góp phần ổn định thu nhập và tạo hướng phát triển hàng hóa bền vững cho người dân.

Nhờ những bước đi bài bản, diện mạo nông thôn Điện Biên thay đổi mạnh mẽ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 34,9% năm 2021 xuống còn 21,29% năm 2024, mức giảm bình quân 4,53% mỗi năm. Toàn tỉnh hiện có 26 xã đạt chuẩn, 5 xã đạt chuẩn nâng cao và 2 xã đạt chuẩn kiểu mẫu, tiệm cận và vượt một số chỉ tiêu Chính phủ giao.

Vai trò của hệ thống Mặt trận càng được thể hiện rõ khi toàn tỉnh tổ chức 9.025 hội nghị tuyên truyền; vận động hiến 224.000 m² đất và hơn 69.000 ngày công, giá trị quy đổi khoảng 9.200 triệu đồng. Nhiều mô hình tự quản duy trì hiệu quả ở khu dân cư như bản làng bình yên, tổ an ninh tự quản, khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp, gia đình và dòng họ không ma túy, di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn, trồng rừng giữ nước…

Bà Chu Thị Thanh Xuân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên cho hay, sự đồng hành của Mặt trận Tổ quốc phát huy hiệu quả mạnh nhất tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khi người có uy tín được vận động đúng cách, cộng đồng sẽ tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, giúp phong trào đạt kết quả ổn định và lâu dài.

Tuy vậy, thực tế vẫn còn nhiều thách thức. Một số xã vùng sâu tiến độ thực hiện chậm do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, dân cư phân tán, năng lực tuyên truyền chưa đồng đều. Điều này đòi hỏi các cấp, các ngành tăng cường bám cơ sở, đổi mới phương thức truyền thông và nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện để các chính sách hỗ trợ tiếp cận đúng đối tượng.

Từ kinh nghiệm triển khai, ngành nông nghiệp kiến nghị tập trung hơn vào công tác tuyên truyền, phát huy tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng; coi trọng vai trò người uy tín; gắn xây dựng nông thôn mới với bảo tồn văn hóa bản địa; khuyến khích mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện miền núi.