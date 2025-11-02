Xuất phát điểm thấp, hạ tầng yếu, tỷ lệ hộ nghèo cao, lại là tỉnh miền núi, biên giới với địa hình chia cắt phức tạp – đó là những thách thức lớn đối với Điện Biên khi bước vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bằng tinh thần quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, Điện Biên đã từng bước khắc phục khó khăn, đạt nhiều kết quả vượt bậc, trở thành điểm sáng trong phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Tính đến tháng 7/2025, toàn tỉnh có 2 xã đạt chuẩn kiểu mẫu, 5 xã đạt chuẩn nâng cao và 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 22,6% tổng số xã toàn tỉnh – tăng 5 xã so với đầu giai đoạn. Đáng ghi nhận, 267 thôn, bản đã đạt chuẩn nông thôn mới hoặc kiểu mẫu, thể hiện bước tiến vững chắc so với giai đoạn trước.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” lan tỏa sâu rộng.

Điện Biên ưu tiên đầu tư mạnh cho hạ tầng nông thôn, coi đây là “đòn bẩy” phát triển. Đến nay, 100% xã có đường ôtô đến trung tâm, hơn 760 km đường giao thông nông thôn được làm mới, nâng cấp, giúp việc đi lại, giao thương thuận tiện hơn. Hệ thống thủy lợi được kiên cố hóa hơn 163 km kênh mương, bảo đảm tưới tiêu cho 108.000 ha đất sản xuất.

Trên địa bàn tỉnh, gần 93% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, 100% xã có công trình thủy lợi đáp ứng nhu cầu sản xuất, nhiều trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư, nâng cấp.

Nhờ hạ tầng phát triển, sản xuất nông nghiệp của Điện Biên từng bước chuyển mình theo hướng hàng hóa, khai thác thế mạnh vùng miền.

Tỉnh đã hình thành vùng chuyên canh lúa gạo hơn 4.000 ha, cà phê 2.500 ha, mắc ca trên 10.000 ha. Việc phát triển các mô hình liên kết chuỗi giá trị nông sản được quan tâm, đến nay có 33 chuỗi sản xuất nông sản an toàn được xác nhận, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và ổn định đầu ra cho nông sản.

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.

Đến giữa năm 2025, Điện Biên có 138 sản phẩm đạt chuẩn từ 3 sao trở lên, trong đó 5 sản phẩm đạt 4 sao. Các sản phẩm đặc trưng như gạo Điện Biên, cà phê Mường Ảng, mật ong Tủa Chùa, mắc ca Mường Nhé… đã khẳng định thương hiệu trên thị trường, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân nông thôn.

Hiệu quả của Chương trình nông thôn mới thể hiện rõ qua những con số cụ thể: thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 19,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 62%; tình hình an ninh trật tự ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” lan tỏa sâu rộng, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ để người dân chủ động tham gia, đóng góp công sức, hiến đất, vật liệu, cùng Nhà nước xây dựng quê hương.

Bước sang giai đoạn mới, Điện Biên xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng chương trình. Trước hết, tỉnh tập trung phát triển kinh tế nông thôn theo hướng giá trị gia tăng, chuyển từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”. Các vùng chuyên canh hàng hóa được quy hoạch hợp lý, ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp hữu cơ và sản phẩm đặc sản vùng cao.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới. Mục tiêu đến năm 2030, Điện Biên có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. Công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan “sáng – xanh – sạch – đẹp” được triển khai đồng bộ, gắn với thích ứng biến đổi khí hậu.

Một trong những yếu tố tạo nên thành công của Điện Biên là phát huy vai trò chủ thể của người dân. Từ khâu lập kế hoạch, triển khai đến giám sát, nhân dân đều được tham gia, đóng góp ý kiến, ngày công, hiến đất và vật liệu xây dựng.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội trở thành cầu nối vững chắc giữa chính quyền và nhân dân, huy động sức mạnh cộng đồng vào công cuộc xây dựng quê hương.

Với hướng đi đúng đắn, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Điện Biên đang dần khẳng định vị thế trong hành trình đổi mới nông thôn.