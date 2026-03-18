Mở cửa phiên giao dịch 18/3, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự hồi phục mạnh sau nhiều phiên suy giảm do ảnh hưởng của cuộc chiến tại Trung Đông và giá dầu leo thang. Sau khi vọt lên 118 USD/thùng trong tuần trước, giá dầu WTI hiện đang ổn định quanh ngưỡng 94 USD/thùng.

Tính tới 10h15 sáng 18/3, chỉ số VN-Index tăng hơn 30 điểm (+1,8%) lên trên ngưỡng 1.740 điểm. Trong 30 mã cổ phiếu trụ cột nhóm VN30, có 29 mã tăng giá, chỉ có cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang giảm sàn, dư bán giá sàn hàng chục triệu đơn vị, trắng bên mua.

Tính tới 10h20, dư bán giá sàn của cổ phiếu DGC là gần 29 triệu đơn vị. Khớp lệnh chỉ đạt hơn 300.000 đơn vị. Đây là phiên giảm sàn thứ 2 liên tiếp của cổ phiếu DGC.

Hôm 17/3, thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang – cùng con trai là Đào Hữu Duy Anh bị khởi tố liên quan đến hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động khai thác tài nguyên và kế toán. Cụ thể, ông Huyền bị tạm giam để điều tra về ba tội danh: vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, ông Duy Anh bị bắt về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngay sau khi có thông tin về lãnh đạo DGC bị khởi tố, Mirae Asset là công ty chứng khoán đầu tiên đưa ra thông báo cắt margin (tỷ lệ cho vay ký quỹ) với cổ phiếu này, giảm từ 45% về 0%.

Ông Đào Hữu Huyền. Ảnh: DGC

Như vậy sau 2 phiên, cổ phiếu DGC đã giảm khoảng 14% và hiện rớt về 64.000 đồng/cp. Trước đó, mã này đã có hai phiên giảm mạnh liên tiếp, mất lần lượt 4,5% và 4,3% trong các ngày 15 và 16/3.

Đáng chú ý, đà giảm này diễn ra ngay sau một nhịp hồi phục khá mạnh. Từ mức khoảng 60.000 đồng/cp vào cuối năm 2025, DGC đã tăng lên tới 81.000 đồng/cp vào ngày 12/3, trước khi đảo chiều mạnh.

Xa hơn, vào đầu tháng 12/2025, cổ phiếu này từng trải qua một cú rơi rất sâu với nhiều phiên giảm sàn liên tiếp, từ vùng gần 90.000 đồng/cp xuống sát 60.000 đồng/cp, dù khi đó không có thông tin tiêu cực rõ ràng nào được công bố.

Trong giai đoạn tăng trưởng mạnh của cổ phiếu, tài sản của ông Đào Hữu Huyền cũng gia tăng đáng kể. Từ mức dưới 50.000 đồng/cp vào năm 2023, DGC từng leo lên gần 130.000 đồng/cp vào giữa năm 2024. Nhờ đó, giá trị tài sản của Chủ tịch doanh nghiệp này ước tính đạt hàng nghìn tỷ đồng, đưa ông trở thành một trong những đại gia nổi bật trên sàn chứng khoán.

Trên thực tế, làn sóng tháo chạy khỏi DGC đã diễn ra từ năm ngoái, gần đây là hoạt động bắt đáy của các nhà đầu tư.

Hồi cuối năm 2025, 12 quỹ đầu tư đã bán sạch cổ phiếu DGC, với lượng nắm giữ của nhóm quỹ giảm hàng triệu đơn vị sau 2 tháng. Tới cuối tháng 2, chỉ còn khoảng 20 quỹ nắm giữ cổ phiếu DGC.

Hóa chất Đức Giang, thành lập năm 1963, tăng trưởng mạnh sau cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước. Từ 2020, doanh nghiệp liên tục lãi nghìn tỷ, đỉnh điểm 2022 đạt hơn 6.000 tỷ đồng nhờ mảng photpho vàng. Các năm sau lợi nhuận giảm nhẹ nhưng vẫn cao, khoảng 3.100–3.200 tỷ đồng giai đoạn 2023–2025. Doanh nghiệp sở hữu dòng tiền dồi dào, ít vay nợ, tổng tài sản lớn. Công ty con PAT đóng góp lợi nhuận nổi bật. Cổ phiếu DGC tăng mạnh giai đoạn 2021–2024. Tuy nhiên, doanh nghiệp vướng tranh cãi quản trị và rủi ro pháp lý, có thể ảnh hưởng triển vọng dài hạn.