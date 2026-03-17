Lãnh đạo bị khởi tố, cổ phiếu DGC lao dốc mạnh

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang – cùng con trai là Đào Hữu Duy Anh bị khởi tố liên quan đến hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động khai thác tài nguyên và kế toán.

Cụ thể, ông Huyền bị tạm giam để điều tra về ba tội danh: vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, ông Duy Anh bị bắt về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, doanh nghiệp này bị cáo buộc đã khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng Apatit với giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng. Đồng thời, công ty còn bị cho là che giấu doanh thu, bỏ ngoài sổ sách kế toán, gây thất thu thuế cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Đáng chú ý, các sai phạm không chỉ dừng ở khai thác tài nguyên mà còn liên quan đến môi trường. Cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp đã đổ thải trái phép hàng triệu tấn chất thải tại khu công nghiệp Tằng Loỏng (Lào Cai).

Nhiều lãnh đạo và nhân sự chủ chốt tại các công ty thành viên cũng bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 14 người.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/3, cổ phiếu DGC giảm sàn 5.100 đồng, tương đương giảm 6,9%, xuống còn 68.800 đồng/cp. Trước đó, mã này đã có hai phiên giảm mạnh liên tiếp, mất lần lượt 4,5% và 4,3% trong các ngày 15 và 16/3.

Đáng chú ý, đà giảm này diễn ra ngay sau một nhịp hồi phục khá mạnh. Từ mức khoảng 60.000 đồng/cp vào cuối năm 2025, DGC đã tăng lên tới 81.000 đồng/cp vào ngày 12/3, trước khi đảo chiều mạnh.

Xa hơn, vào đầu tháng 12/2025, cổ phiếu này từng trải qua một cú rơi rất sâu với nhiều phiên giảm sàn liên tiếp, từ vùng gần 90.000 đồng/cp xuống sát 60.000 đồng/cp, dù khi đó không có thông tin tiêu cực rõ ràng nào được công bố.

Trong giai đoạn tăng trưởng mạnh của cổ phiếu, tài sản của ông Đào Hữu Huyền cũng gia tăng đáng kể. Từ mức dưới 50.000 đồng/cp vào năm 2023, DGC từng leo lên gần 130.000 đồng/cp vào giữa năm 2024. Nhờ đó, giá trị tài sản của Chủ tịch doanh nghiệp này ước tính đạt hàng nghìn tỷ đồng, đưa ông trở thành một trong những đại gia nổi bật trên sàn chứng khoán.

Ông Đào Hữu Huyền (phải). Ảnh: DGC

Hóa chất Đức Giang – từ “cỗ máy in tiền” đến vòng xoáy pháp lý

Hóa chất Đức Giang là một trong những doanh nghiệp lâu đời trong ngành hóa chất Việt Nam, với tiền thân thành lập từ năm 1963. Sau quá trình cổ phần hóa (2003) và đặc biệt là giai đoạn hậu thoái vốn Nhà nước năm 2021, doanh nghiệp này đã bước vào thời kỳ tăng trưởng bùng nổ.

Từ năm 2020, Hóa chất Đức Giang liên tục ghi nhận lợi nhuận ở mức nghìn tỷ đồng, lọt nhóm doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh cao trên sàn chứng khoán. Đỉnh cao là năm 2022, khi công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 6.000 tỷ đồng – mức kỷ lục trong lịch sử hoạt động.

Động lực chính cho sự bứt phá này đến từ mảng photpho vàng – sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp. Trong bối cảnh giá photpho tăng mạnh trên thị trường quốc tế, Đức Giang đã tận dụng lợi thế sở hữu mỏ Apatit và công nghệ sản xuất để tối ưu chi phí, qua đó thu về biên lợi nhuận rất cao.

Các năm sau đó, lợi nhuận có phần hạ nhiệt nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận khoảng 3.240 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Sang năm 2024, con số này giảm nhẹ còn gần 3.110 tỷ đồng, nhưng vẫn thuộc nhóm dẫn đầu thị trường.

Một điểm đáng chú ý là dòng tiền của doanh nghiệp rất dồi dào. Tính đến cuối năm 2025, công ty có hơn 13.100 tỷ đồng tiền mặt và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Tới cuối năm 2025, DGC có tổng tài sản 19.500 tỷ đồng. Vay nợ rất ít. Lợi nhuận chưa phân phối lên tới hơn 8.500 tỷ đồng. Trong năm 2025, DGC ghi nhận gần 11,3 nghìn tỷ đồng doanh thu, so với gần 9,9 nghìn tỷ đồng trong năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 3.189 tỷ đồng, so với mức 3.107 tỷ đồng trong năm 2024.

Công ty con Phốt pho Apatit Việt Nam (PAT) được xem là “cỗ máy in tiền” của tập đoàn, với doanh thu và lợi nhuận lớn, thậm chí từng chi trả cổ tức tiền mặt lên tới 200%/năm trong giai đoạn 2022–2023.

Không chỉ tăng trưởng về lợi nhuận, giá cổ phiếu DGC cũng là một trong những câu chuyện thành công trên thị trường. Giai đoạn 2021–2024, cổ phiếu này tăng mạnh, kéo theo sự gia tăng tài sản của ban lãnh đạo và nhiều nhân sự trong công ty. Thậm chí, theo chia sẻ trước đây, nhiều nhân viên sở hữu cổ phiếu đã trở thành những “triệu phú” nhờ đà tăng giá.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu về kinh doanh, các vấn đề quản trị và tuân thủ pháp luật dường như đã không được kiểm soát chặt chẽ. Việc con trai Chủ tịch từng giữ vị trí Tổng giám đốc trong khi cha là Chủ tịch HĐQT cũng từng gây tranh cãi về tính tuân thủ Luật Doanh nghiệp.

Trong bối cảnh ngành hóa chất vẫn còn nhiều tiềm năng, đặc biệt là với các sản phẩm phục vụ công nghiệp điện tử và nông nghiệp, Hóa chất Đức Giang từng được đánh giá có triển vọng tích cực trong dài hạn. Tuy nhiên, biến cố pháp lý hiện tại có thể trở thành bước ngoặt lớn, ảnh hưởng đến chiến lược phát triển của doanh nghiệp.