Ngày 30/9, UBND xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) cho biết, sáng cùng ngày, rất nhiều học sinh, trong đó có 75 em thuộc diện bán trú, Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy không đến lớp học.

Ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Kim Ngân cho biết, sau khi nhận được thông tin, xã đã cử cán bộ sang kiểm tra, lập biên bản sự việc và cáo cáo với cấp trên.

“Chiều nay, xã đề nghị giáo viên nhà trường cùng với mặt trận đoàn thể và ủy ban đến 3 bản là Hà Lẹc, Khe Khế, An Bai để tuyên truyền và vận động các em đến lớp”, ông Dương nói.

Học sinh ở Quảng Trị nghi bị ngộ độc sau bữa ăn sáng. Ảnh: H.S

Trước đó, UBND xã Kim Ngân đã đình chỉ bếp ăn, vệ sinh và tiêu độc khử trùng, đồng thời giao cho nhà trường tổ chức họp phụ huynh về việc cho các cháu ăn bán trú hay không sau sự việc nhiều học sinh nghi bị ngộ độc.

“Đó là việc giữa phụ huynh và trường, hai bên phải thống nhất, có biên bản cùng với tờ trình gửi cho UBND xã. Tuy nhiên, mấy ngày qua trên địa bàn xã bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 nên chưa tổ chức họp được”, ông Dương nói thêm.

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: H.S

Được biết, các cháu học bán trú ở cách trường hơn 10km, hằng ngày phải lội qua mấy con suối, mưa lũ nên phụ huynh không thể đưa đón hằng ngày được.

Như VietNamNet đã thông tin, khoảng 8h sáng 26/9, sau bữa ăn sáng tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, nhiều học sinh xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy.

Nhà trường sau đó phối hợp chính quyền và phụ huynh huy động xe đưa hơn 40 học sinh đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy để thăm khám, điều trị. Sau đó xuất hiện đoạn clip dài 44 giây kèm ghi âm ghi lại hình ảnh tại phòng y tế của trường với sự có mặt của Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ, phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế, nhân viên y tế học đường, một giáo viên chủ nhiệm và nhiều học sinh có triệu chứng ngộ độc.

Dù nhân viên y tế đề nghị chuyển học sinh đến bệnh viện nhưng bà Huế - Phó Hiệu trưởng kiên quyết không đồng ý và khẳng định 100% các em bình thường.

Tuy nhiên, ông Đỗ Văn Mỹ đã giải thích rằng bà Huế không cấm đưa các em đi bệnh viện mà muốn cho uống điện giải, theo dõi thêm, nếu vượt quá thẩm quyền nhân viên y tế mới đưa đi.

Hiện sức khỏe của các em đã ổn định và được xuất viện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị đã lấy mẫu thức ăn và 12 mẫu dịch trực tràng để xét nghiệm, tất cả mẫu đã được gửi vào viện Pasteur Nha Trang và chưa có kết quả.

Đồng thời, Sở GD-ĐT tỉnh cũng yêu cầu các trường rà soát toàn bộ quy trình cung cấp bữa ăn bán trú, đồng thời tăng cường giám sát, đảm bảo an toàn thực phẩm để tránh xảy ra sự việc tương tự.