Tại họp báo quý III của UBND tỉnh Vĩnh Long, lãnh đạo Sở Tài chính đã thông tin về vụ xây dựng trái phép khu phố Khang Thị, ở phường Long Châu (thuộc TP Vĩnh Long cũ).

Theo đó, UBND tỉnh Vĩnh Long giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát toàn bộ hồ sơ dự án Khu phố Khang Thị để báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh hướng xử lý.

Theo hồ sơ, tháng 5/2021, Công ty TNHH địa ốc P&G - do ông Phạm Xuân Giang làm giám đốc, lập hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông N.V.U, gồm 5 thửa, với tổng diện tích gần 6.800 m2 để xây dựng khu nhà phố. Trong đó, 2.296 m2 là đất ở; 3.674,5 m2 đất trồng cây lâu năm, 794,3 m2 đất nuôi trồng thủy sản.

Khu phố Khang Thị xây không phép ở tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: T.X

Tháng 10 cùng năm, UBND tỉnh Vĩnh Long có văn bản chấp thuận chủ trương chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất tại phường 2, TP Vĩnh Long (cũ), để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu phố Khang Thị. Thời hạn thực hiện là 36 tháng.

Sau khi được UBND tỉnh chấp thuận hai nội dung trên, Công ty TNHH địa ốc P&G không thực hiện các thủ tục tiếp theo mà tiến hành xây dựng đường giao thông nội bộ và 42 căn nhà kiên cố (1 trệt 1 lầu), nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất cho 29/42 căn.

Năm 2022, cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện toàn bộ công trình xây dựng không phép. Các căn nhà đã hoàn thiện phần thô, sơn mặt tiền, ốp đá và lắp cửa.

Sở Xây dựng Vĩnh Long đã xử phạt Công ty TNHH địa ốc P&G 40 triệu đồng, đồng thời yêu cầu hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Tháng 1/2023, UBND tỉnh Vĩnh Long phạt công ty 150 triệu đồng do thực hiện dự án trước khi được chấp thuận chủ trương và chấp thuận nhà đầu tư.

Khu phố Khang Thị đã xây dựng 42 nhà liền kề, được rao bán với giá vài tỷ đồng mỗi căn.

Tháng 2/2023, UBND tỉnh tiếp tục xử phạt công ty 157 triệu đồng do tự ý sử dụng đất không đúng mục đích sử dụng đất được cấp; tự ý nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án khi chưa được tỉnh chấp thuận.

Tháng 3/2023, công ty bị Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt 500 triệu đồng vì đã thực hiện hành vi kinh doanh bất động sản không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Đối với hành vi bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện, ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long kết luận, Công ty TNHH địa ốc P&G biết dự án chưa được cấp chủ trương đầu tư, chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý nhưng vẫn triển khai xây dựng, chào bán công khai.

Cụ thể, chủ đầu tư đã ký hợp đồng, thỏa thuận đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất với 21 cá nhân để bán 29 căn nhà, các hợp đồng đã thanh toán khoảng 90% giá trị hợp đồng với số tiền 109 tỷ đồng.

Sau khi phát hiện, UBND tỉnh đã lập đoàn xác minh toàn bộ quá trình thực hiện dự án, đồng thời chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Vĩnh Long để điều tra dấu hiệu tội phạm.

Tuy nhiên, đến tháng 7/2024, cơ quan điều tra kết luận chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên không khởi tố vụ án và không áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh đối với ông Phạm Xuân Giang, Giám đốc công ty.

Theo báo cáo mới nhất, ông Giang hiện không có mặt tại địa phương và chưa liên hệ với cơ quan chức năng để phối hợp khắc phục hậu quả. Dự án Khu phố Khang Thị hiện đã ngừng hoạt động.