Ngày 12/4, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long có kết luận thanh tra việc thực hiện dự án nhà ở xã hội (CC1, CC3) tại xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh của CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông (Công ty Hoàng Quân Mê Kông); thời kỳ thanh tra từ tháng 7/2004-6/2024.

Theo kết luận thanh tra, ngày 27/11/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành công văn chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội của Công ty Hoàng Quân Mê Kông.

Tháng 12/2014, UBND tỉnh Vĩnh Long điều chỉnh phương án tiêu thụ sản phẩm từ “cho thuê mua căn hộ nhà ở xã hội 932 căn” thành “cho thuê căn hộ nhà ở xã hội”. Khu nhà ở xã hội CC1, CC3 được khởi công xây dựng ngày 5/8/2015.

Đến thời điểm thanh tra (tháng 8/2024) dự án mới xây dựng được khối chung cư 5 tầng (block3) đến sàn tầng 2; các khối nhà liên kế thấp tầng (5 khối): 1 khối hoàn thiện phần thô, 1 khối đang xây dựng dang dở, 3 khối thi công móng và ép cọc còn dang dở.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long chỉ ra loạt sai phạm ở dự án nhà ở xã hội của Công ty Hoàng Quân Mê Kông. Ảnh: Thiện Chí

Hiện chủ đầu tư đã dừng thi công, trình các cấp thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhưng chưa được chấp thuận.

Trước đó, tháng 12/2022, UBND tỉnh Vĩnh Long ra quyết định thu hồi phần đất khu chung cư CC2, CC4 giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, lập kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (cũ) đã ban hành quyết định chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư khu chung cư CC2, CC4 thuộc dự án nhà ở xã hội Khu công nghiệp Bình Minh.

Riêng khu nhà ở xã hội CC1, CC3, Công ty Hoàng Quân Mê Kông đã thực hiện việc bán nhà và bàn giao nhà cho khách hàng vào ở.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long chỉ ra rằng, thời điểm Sở Xây dựng trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, 3 khu nhà ở xã hội CC1, CC3, CC4 “chưa có trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh” (chỉ có chung cư CC2 với 214 căn).

Sở Xây dựng đã khắc phục bằng cách “Lập chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035” và được UBND tỉnh phê duyệt, đưa danh mục nhà ở xã hội chung cư CC1, CC3, CC4 vào chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh.

Kết luận cho rằng, phần diện tích đất được giao để xây dựng nhà ở xã hội nằm trong tổng thể dự án Khu nhà ở chuyên gia, công nhân – vốn thuộc diện phải nộp tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, khi triển khai chủ trương xây dựng nhà ở xã hội, khu đất này lại thuộc diện được miễn tiền sử dụng đất theo quy định.

Cũng theo kết luận, sau khi được hoàn trả số tiền đã thu sử dụng đất khu CC1, CC3 (3 thửa diện tích hơn 22.500 m2) do miễn thu tiền sử dụng đất xây dựng nhà ở xã hội, Công ty Hoàng Quân Mê Kông không thực hiện thủ tục đăng ký biến động nguồn gốc sử dụng từ “Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất” thành “Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất” theo quy định.

Ngày 28/11/2022, Công ty Hoàng Quân Mê Kông lập hợp đồng thế chấp bất động sản với ngân hàng, trong đó có 3 tài sản là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án nhà ở xã hội khu CC1, CC3, được định giá gần 70 tỷ đồng.

Thời điểm thanh tra, 3 thửa đất khu CC1, CC3 chưa được xóa thế chấp từ ngân hàng.

Hiện trạng dự án nhà ở của Công ty Hoàng Mê Kông ở thị xã Bình Minh, Vĩnh Long. Ảnh: Thiện Chí

Việc huy động vốn thực hiện dự án, Công ty Hoàng Quân Mê Kông đã huy động vốn từ khách hàng với hình thức nhận cọc, ký hợp đồng bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Qua đó, công ty này đã thu khoảng 67,5 tỷ đồng của khách hàng.

Trong kết luận, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long nêu rõ, khu nhà ở xã hội CC1, CC3 (nhà ở liền kề thấp tầng) chưa được UBND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, cũng như thống nhất giá nhà ở xã hội; không có văn bản thông báo của Sở Xây dựng về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, nên chưa đủ điều kiện được bán.

Tuy nhiên, từ tháng 10/2019 đến tháng 3/2023, Công ty Hoàng Quân Mê Kông đã tự thực hiện giao dịch 122 căn nhà ở xã hội cho 125 khách hàng, với tổng giá trị hợp đồng hơn 147 tỷ đồng.

Trong đó, hợp đồng mua bán cho 49 khách hàng, hợp đồng đặt cọc giữ chỗ 47 khách hàng và biên bản đặt cọc giữ chỗ 13 khách hàng.

Phải hoàn trả tiền cho khách hàng

Cũng theo kết luận, có nhiều trường hợp cùng một căn nhà ở xã hội Công ty Hoàng Quân Mê Kông giao dịch với nhiều khách hàng; có nhiều trường hợp, 1 khách hàng đặt cọc để mua nhiều căn nhà ở xã hội ở cùng dự án.

Từ tháng 9/2022-5/2024, Thanh tra Sở Xây dựng Vĩnh Long kiểm tra, xác minh việc Công ty Hoàng Quân Mê Kông đã ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán nhà ở xã hội khu CC1, CC3 với 109 trường hợp khách hàng.

Công ty Hoàng Quân Mê Kông đã bị xử phạt vi phạm hành chính 3 lần, với số tiền 170 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả hoàn trả lại tiền đã nhận của khách hàng, hơn 67,5 tỷ đồng.

Công ty đã nộp xong tiền xử phạt, nhưng chỉ hoàn trả được hơn 22,8 tỷ/ 67,5 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 33,8%) cho khách, số tiền còn phải trả là hơn 44,6 tỷ đồng.

“Việc khắc phục hậu quả của công ty còn chậm, kéo dài. Do đó, cần phải thực hiện chi trả dứt điểm để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội tại địa phương”, Thanh tra Vĩnh Long nêu.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Công ty Hoàng Quân Mê Kông phải thực hiện hoàn trả lại tiền đã thu của khách hàng để khắc phục hậu quả do việc bán nhà ở xã hội không đúng quy định.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Long và công chức tham mưu do thiếu kiểm tra xác nhận xóa thế chấp và xác nhận thế chấp vào năm 2022 cho Công ty Hoàng Quân Mê Kông vay vốn mà không yêu cầu công ty thực hiện việc chỉnh lý biến động vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng với thực tế sử dụng đất.