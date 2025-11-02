Ngày 2/11, Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết vẫn đang dốc hết sức để cứu chữa 4 nạn nhân trong vụ ngạt khí do chạy máy phát điện xảy ra tại xã Điện Bàn Tây hôm 28/10.

Bốn người được cấp cứu tích cực gồm ông N.Q.L. (36 tuổi), bà P.T.T.Tr. (34 tuổi, vợ ông L.) cùng hai con gái là N.T.T.Tr. (11 tuổi) và N.T.T.Th. (8 tuổi).

Trao đổi với VietNamNet, bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng, cho biết hai bệnh nhân là vợ chồng ông L. và bà Tr. điều trị tại đây vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu, tiên lượng khá nặng.

Theo bác sĩ Thiện, hai bệnh nhân đang thở máy, điều trị oxy cao áp một lần mỗi ngày trong liệu trình 14 ngày và lọc máu liên tục.

“Bệnh nhân đang suy đa tạng, gồm não, thận và tim đều bị tổn thương. Bệnh viện dốc hết sức, hội chẩn mỗi ngày, cập nhật các phương pháp điều trị mới để cứu chữa bệnh nhân”, bác sĩ Thiện nói.

Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngày 28/10. Ảnh: G.X

Tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, hai bệnh nhi là N.T.T.Tr. và N.T.T.Th. đã có một số phản xạ cải thiện hơn.

Bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc bệnh viện, cho biết hiện chức năng não của hai bệnh nhi chưa thể đánh giá toàn diện do đang trong quá trình cai thuốc dần.

“Tiên lượng hiện vẫn dè dặt vì lo ngại tổn thương não do thiếu oxy và ngạt khí kéo dài”, bác sĩ Vinh nói.

Trong đó, bệnh nhi Tr. có tiên lượng tốt hơn, phản xạ tốt hơn; còn bệnh nhi Th. tiên lượng xấu hơn do đã ngưng tim hai lần, một lần tại Bệnh viện C và một lần khi chuyển sang Bệnh viện Phụ sản - Nhi.

“Chúng tôi dốc hết sức để cứu bệnh nhân”, bác sĩ Vinh cho hay.

Trước đó, sáng 28/10, người dân phát hiện tại một ngôi nhà ở thôn Phong Thử, xã Điện Bàn Tây có 8 người (4 người lớn và 4 trẻ nhỏ) bị ngất xỉu. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ngạt khí khi sử dụng máy phát điện trong lúc khu vực mất điện vì mưa bão.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, 4 người đã tử vong, 4 người còn lại được cấp cứu tích cực tại hai bệnh viện lớn của Đà Nẵng.

Sở Y tế Đà Nẵng khuyến cáo người dân không sử dụng thiết bị phát sinh khí CO trong không gian kín như máy phát điện, bếp than, bếp gas, bếp củi, đặc biệt khi mất điện hoặc ngập lụt. Cần mở cửa thông gió, kiểm tra hệ thống điện, gas, ống xả, tránh tích tụ khí độc; nếu có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, khó thở, phải nhanh chóng rời khỏi khu vực và đến cơ sở y tế gần nhất.